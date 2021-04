Fartura de novos valores literarios nun certame que atrae xa a lusos e alemáns

No que atinxe ás persoas que van xulgar este concurso, consta María López Sández, escritora e profesora de ensino secundario e profesora asociada na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Licenciada en Filoloxía Hispánica, Inglesa e Galego-Portuguesa, é doutora en Teoría da Literatura e Literatura Comparada.

A súa produción narrativa está conformada por obras como A forma das nubes, premio Repsol de Narrativa, e O faro escuro. López Sández é tamén a autora do ensaio Paisaxe e nación: a creación discursiva do territorio, e recentemente vén de publicar con Marilar Aleixandre Movendo os marcos do patriarcado, un estudo sobre o pensamento feminista de dona Emilia Pardo Bazán.

Tamén estará o profesor de Economía e Matemáticas no ensino secundario Paulo Calvo, que publicou o ano pasado a súa primeira novela, A maldición de San Brandán, na colección xuvenil Costa Oeste da editorial Galaxia. Anteriormente, recibiu premios en certames como o de microrrelatos de Panxea, o do Centro Galego de Frankfürt e nos Sonigramas do Diario Cultural da Radio Galega. Ademais, colaborou cunha serie de relatos curtos de xénero fantástico no libro que leva por título Contos estraños. Segunda era.

Para rematar, figura Armando Requeixo, que é crítico literario, investigador do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e docente na Universidade de Santiago. Ensaísta e tradutor, Requeixo é membro da sección de crítica da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, da Asociación Española de Críticos Literarios e do PEN Club Galicia. É colaborador habitual en varios medios de comunicación, e desde 2011 mantén o blogue Criticalia, onde publica críticas das novidades editoriais.