Festa do Apego con música, juegos y cuentos para la educación en gallego

El Ayuntamiento de Ames va a organizar la tercera Festa do Apego con una jornada lúdico-didáctica en la que habrá cuentos, música, juegos y muchos más recursos para disfrutar con y desde el idioma de Castelao. Además, las librerías locales Lenda, Maimonen y Nenos nais colaborarán con muestras y descuentos del 10 %. Será el sábado 18 de junio, en el Pazo da Peregrina de Bertamiráns desde las 11.00 hasta las 21.00 horas, y con posibilidad de comer en sus jardines.

La fiesta comenzará a las 11.00 horas con el espectáculo Son no berce, de Cris Collazo. Un concierto didáctico-sensorial para bebés con el objetivo de despertar las emociones a través de estímulos sensoriales, como imágenes, palabras, tactos, aromas y música. Esta actividad está dirigida a niños de 0 a 3 años. Ya a mediodía llega, para la chavalada a partir de 3 años, O pozo do encanto de Lydia Botana y Fabaloba, que aportarán cuentos, canciones y recursos lúdico-educativos para enriquecer la educación de una manera divertida y creativa. La jornada continuará a las 13.00 horas con el espectáculo para toda la familia Cantacontos a carón da fiestra, donde las narraciones, música y poesía llevarán a los asistentes de viaje por el mágico mundo de los sueños de la mano de Manolo Boquete y Ramón Feáns.

Babaluva Teatro abrirá la sesión de la tarde, a las 17.00 horas, con su Feira das sementes, dirigida a pequeños a partir de 3 años. Mirari Urruzola traerá la feria más pequeña del mundo, en la que nada se vende y en la que las semillas se canjean por otras, por un cuento, un refrán, una canción o una adivinanza. A las 18.30 horas se podrán dar “voltas, revoltas e reviravoltas” con las Maimiñas y su concierto participativo de ritmos variados y melodías diversas para que toda la familia viaje por el mundo adelante sin salir del Pazo de la Peregrina. La III Festa do Apego se cierra a las 20.00 horas con la actuación del grupo Migallas y sus canciones más populares para bailar y cantar a ritmo de rock, cumbia, rap, reagge, pasodoble o rumba.

El plazo de inscripción para las actividades estará abierto desde este jueves al 16 de junio, y las reservas se realizarán enviando un email (normalizacion@concellodeames.gal) indicando las actividades a las que se quiere asistir, nombre y apellidos de las personas solicitantes, edad de los pequeños y teléfono de contacto.

ESPAZOS. A lo largo de todo el día habrá cuatro actividades que estarán de manera permanente, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, en el Pazo da Peregrina y para las que no se necesita inscripción. Se trata del Espazo do Apego, con información sobre el programa Apego y los recursos que pone a disposición de las familias; Espazo de Recursos, en el que habrá una amplia muestra de materiales para facilitar la educación en gallego (cuentos, música, audiovisual, juegos...) con asesoramiento a las familias; Espazo de Xogos de mesa, para todas las edades, diseñados y creados por Brazolinda a disposición de las personas asistentes, y un Espazo Xogo libre Terra de Miudiño, con material natural no estructurado para fomentar el juego libre y la creatividad infantil.

A juicio de Escarlata Pampín, concejal de Normalización Lingüística, esta Festa do Apego nace con la pretensión de ser un espacio para la convivencia y el encuentro entre las familias de Ames, a través de “unha xornada para a convivencia, para os contos, para os cantos e estamos seguras de que será un éxito”. Asimismo, añade que “agora que remata o curso escolar queremos festexar cos pequenos e as pequenas do concello porque o pasan xenial. Para eles é un día de festa, de troula, unha xornada na que desfrutan das diversas actividades e fano en galego”.

Por su partre, Rosa Moreiras, técnica de Normalización Lingüística del Concello de Ames, aprovechó la presentación para poner en valor el objetivo del programa Apego, “un programa que desperta moito interese e no que a participación sempre é moi alta e iso demostra o interese e a necesidade que teñen as familias de actividades, espazos e recursos que favorezan a crianza en galego e favorezan que as nenas e os nenos poidan desenvolverse no idioma que lle corresponde por nacer en Galicia”.