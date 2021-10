Festa no colexio do Foxo con un poemario de Luna Sanmartín

Co gallo do Día Internacional das Bibliotecas Escolares, o Colexio de Educación Infantil e Primaria do Foxo, na Estrada, asistiu o venres á presentación do poemario Camiñando, camiñando..., de Xosé Luna, ilustrado por Olaya Naveira, editado por Bolanda e prologado por Armando Requeixo.

O acto celebrouse a cabalo entre o Xardín da Poesía e a biblioteca bautizada co nome do escritor Xosé Neira Vilas, coa asistencia de todo o alumnado e profesorado. Os rapaces de Infantil escenificaron o poema titulado O camiño, xusto antes de que o propio Xosé Luna plantase unha cerdeira. Chegou despois o turno dos estudantes de 1º e 2º recitando os poemas Na procura do camiño e A lúa e o neno, para que despois os asistentes protagonizaran unha camiñada no entorno do centro escolar vendo a escenificación do poema Polo San Paio por parte do alumnado de 3º.

Os actos en torno ó libro de Luna Sanmartín, mestre do colexio do Foxo, continuaron coa performance do poema Caminos da vida, a cargo dos rapaces de 4º, que deixaron paso ós de 5º cos Haikus do camiño, rematando as intervencións dos estudantes os alumnos de sexto de Primaria, que escenificaron o poema titulado Brincadeira do camiño.

Xa a cuberto, na biblioteca, chegaron os discursos da directora do colexio, Rosa Mª Ferreira; o estudoso e crítico literario Armando Requeixo; a ilustradora do libro Olaya Naveira; o editor de Edicións Bolanda, Tomás Valín; e o autor do poemario, Xosé Luna, rematando co visionado do álbum dixital de Camiñando, camiñando... feito polos propios alumnos do colexio do Foxo.