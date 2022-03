Festa no Mesón do Vento con grelos, Entroido, e fauna enxebre

Non podía faltar para despedir o Entroido a tradicional Festa do Lacón con Grelos nunha localidad ordense, a do Mesón do Vento, que ademais de exaltar o prato tradicional, aproveitou para celebrar o seu desfile de disfraces, poxa de gando frisón, achegar unha mostra de animais galegos e exhibicións de agility canino, de artesanía e maquinaria ou tamén dos mellores equinos da Asociación pura raza cabalo galego. Son xa vinte e tres anos dunha celebración que non deixa de ir a máis.

Deste xeito, quen se achegase por esta localidade de Ardemil poido mercar na feira de artesanía e maquinarias, moi concorridas, pero tamén pasmar cos porcos celtas, cachenas ou aves enxebres. Ademais, os gandeiros desfrutaron da III Subasta de Gando Frisón, organizada por Africor Coruña e o Concello, cos dez exemplares vendidos a unha media de 2.500 euros (a vaca G. Dubra S.C. Scotch 696 , de la ganadería Dubra S.C. de Trazo, alcanzopu os 3.000 euros). A súa vez, as domadoras Laura Manteiga e Irene Hernández deleitaron co seu bo facer e defensa do cabalo galego ante o público e espectadores de Sabadeando.

Tampouco faltaron nesta pequena localidade, duns 300 veciños, as probas de habilidade de cans, as carreiras e o certamen morfolóxico de cabalos. E, por suposto, un ambiente do máis divertido ca presencia de veciños e visitantes disfrazados.