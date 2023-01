Fin al ‘aislamiento’ entre Milladoiro y Bertamiráns con línea de bus regular

El tradicional, y criticado, aislamiento que sufren Milladoiro y Bertamiráns para unirse por bus tiene sus días contados. Y es que la Corporación de Ames aprobó por unanimidad poner en marcha el expediente que alumbrará un servicio de transporte municipal entre urbes. Y, además, se contempla una segunda vertiente: un microbús bajo demanda, que servirá para comunicar a los vecinos del rural más alejados de las líneas metropolitanas previa llamada telefónica o por App.

Según la edil socialista de Mobilidade, Beatriz Martínez, “o Concello dispón dun estudo de viabilidade sobre a prestación do servizo de transporte público de Ames. A partir deste momento, haberá que crear unha comisión de estudo, que estará composta por persoal técnico e representantes dos diferentes grupos políticos, para traballar na redacción dunha memoria na que deberá determinarse a forma de xestión. Ademais, deberá elaborar un proxecto de prezos do servizo”. Posteriormente, dicha documentación tendrá que ser sometida a exposición pública y aprobarse a través de una sesión plenaria.

El objetivo pasa no sólo por poner a disposición de los lugareños un autocar municipal en toda regla, “senón que o que se pretende é rescatar aos usuarios e usuarias cautivos, esas persoas ás que lles gustaría utilizalo pero non o fan pola falta de conexións e frecuencias, algo que debería ofrecer o transporte metropolitano pero non o fai”, proseguía la citada concejala.

En cuanto a los pormenores del estudio de viabilidad del segundo servicio –el que no es regular, sino bajo demanda–, se va a centrar principalmente en las parroquias de Covas, Trasmonte y Ames, ya que las de Biduído, Ortoño y Bugallido ya forman parte del servicio de la línea 1, que acerca a sus pobladores hasta la capital, Bertamiráns.

Además, y pese a que se barajó también la posibilidad de echar mano de taxis o VTC, todo parece indicar que finalmente la opción escogida será la de un microbús.

En sus conclusiones, los autores del informe explican que, debido a la escasa magnitud de población en esas parroquias, los usuarios estimados en cada expedición rondarían los “cuatro o seis” vecinos. Además, como paradas se utilizarán las ya existentes (no se recogerá a los viajeros en sus domicilios), y la forma de requerirlo será a través del teléfono o de una aplicación móvil.

APOYOS. Así se acordaba en pleno con apoyo aplastante, pero no sin polémicas. Y es que, en primer lugar, el gasto de los 900.000 euros que costará implementarlo a través de fondos europeos (la estrategia DUSI) tendrá que estar justificado antes de que acabe el presente año. Y dado que se trata de un sistema municipal de nueva implantación, igualmente debe seguir unas directrices que, por lo de pronto, incluyen la creación de una comisión que tendrá que reunirse periódicamente, sin olvidar que, posteriormente, hará falta una ordenanza fiscal (que se votará en pleno y habrá que exponer), más el pertinente reglamento.

Por ello, desde el PP manifestaban sus dudas al respecto de que ambas formas de transporte puedan estar operativas durante el presente mandato (las elecciones llegan en mayo). De cualquier forma, y al igual que Ciudadanos o Ames Novo, se muestran dispuestos a trabajar para hacerlo realidad en el menor espacio de tiempo.

Otro escollo reside en el bajo nivel de aceptación de los servicios bajo demanda creados en otros municipios, como el teense, donde el TeoBús no siempre tiene usuarios, lo que en su día propició duras críticas por parte de la oposición popular.

En el mismo pleno también salió adelante la prórroga del actual Servizo de Axuda no Fogar (por un máximo de 9 meses, tras tumbar el tribunal de contratación la exclusión de la oferta ganadora en la licitación); bonificaciones para crear una residencia privada de mayores en Milladoiro y la propuesta de Xiomara Erlinda Lazo como jueza de paz sustituta.