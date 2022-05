Gastronomía y música maridan en Lalín con Cocidos do Camiño

Este viernes dio comienzo el Festival Gastronómico Cocidos do Camiño en el Campo da Feira de Lalín, un evento en el que maridan a la perfección gastronomía y música. A las 19.00 del viernes tuvo lugar la presentación del evento con la presencia de Nava Castro, directora de Turismo de Galicia; Luis López, delegado territorial de la Xunta; Carlos A. Montilla, director de I-Radia Crea; y José Crespo, alcalde de Lalín. Estuvieron acompañados por los cuatro chefs que elaboran para los asistentes los diferentes cocidos, a un precio de 7 euros el menú y de 20 si se degustan los cuatro. Después llegó la música con las actuaciones de Baiuca y Maluks.

El evento da continuidad a la Feira do Cocido de Lalín celebrada el pasado abril y considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional, a través del intercambio de experiencias gastronómicas vinculadas al Camino de Santiago, coincidiendo con este Xacobeo.

CUATRO PrOPUESTAS. Nava Castro destacó que el festival convierte a Lalín en el kilómetro cero de la gastronomía tradicional y también en el escaparate internacional de la gastronomía gallega vinculada a las rutas xacobeas.

De hecho, según señaló la responsable autonómica, el Camino de Santiago es el mayor reclamo turístico de la Comunidad, y el cocido es uno de los productos de mayor exaltación de su gastronomía, por lo que incidió en la buena combinación entre ambos recursos. Además, el municipio de Lalín es punto de encuentro de dos rutas xacobeas: el Camino de Invierno y la Vía de la Plata.

En la parte gastronómica del festival estarán representados, junto con el cocido gallego, el lebaniego, el extremeño o el chichón asturiano, que serán preparados por chefs y restaurantes del territorio nacional. En el espacio musical actúan, entre otros, Tanxugueiras, Baiuca, Club del Río, Maluks o Atmósfera 0.

La gastronomía, la cultura y el Camino de Santiago son los ejes del proyecto Cocidos do Camiño, que busca darle continuidad a las iniciativas de intercambio de experiencias gastronómicas que vinculan el Camino de Santiago con la Feira do Cocido de Lalín, reconocida como una de las Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional. Uno de los tres ejes sobre los que gira Cocidos do Camiño es la internacionalización del cocido y de la feria, tras la presentación en Miami. El segundo de los ejes es un festival con un formato de gastronomía inmersiva que se celebra este fin de semana en el Campo da Feira. Además, coincidiendo con la festividad de las Letras Galegas, y como clausura del festival, habrá un acto en el que se pondrá en valor la rica tradición gastronómica gallega empleándola como un espacio de difusión cultural. Un evento en el que se mezclará la gastronomía con la literatura y en el que se contará con personalidades vinculadas a la literatura gallega.

FORO EN OTOÑO. El tercero de los ejes tendrá lugar en otoño, con la celebración del I Foro Gastronómico del Camino, cuya intención es hacer de Lalín el kilómetro cero de la gastronomía gracias a su relación con la cocina de vanguardia y la reivindicación de la producción agroalimentaria. Indicar, por último, que este hecho abrirá la cocina gallega al mundo y pasará a ser el centro de una revolución del mundo gastronómico. Y lo hará a partir de uno de los platos de referencia: el cocido de Lalín, según explicaron desde la organización del programa.

