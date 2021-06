... “Habería máis frecuencia de buses”

Residente en Bertamiráns, casado, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O principal no que me centraría é en mellorar as comunicacións entre os dous grandes núcleos do concello, é dicir, entre O Milladoiro e Bertamiráns. Eu por exemplo son de Bertamiráns e traballo no Milladoiro e é bastante complicado se careces de coche particular. Tamén estaría ben ter en Ames un cine, o problema é que non teño claro si sería viable.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

A tranquilidade. En Bertamiráns non hai ruído polas noites. Tamén que hai moitas zonas verdes para pasear, e servizos de todo tipo: centro médico, PAC, colexios... Asemade a min non me gusta vivir nunha cidade, son máis de pobos pequenos.

E o que peor leva?

No meu caso a mala comunicación que hai entre Milladoiro e Bertamiráns. Debería haber autobuses polo menos cada hora, ou nos momentos nos que a xente comeza a súa xornada laboral. Evitaría ter que moverse sempre en coche.