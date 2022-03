Habilitan carpas a horas de que acabe la venta de tarjetas bono descuento

Se las sacan de las manos... porque este martes, 15 de marzo, acaba el plazo para adquirir o recargar las tarjetas bono Ames Progresa. Por ello, y de cara a facilitarle a los vecinos el proceso, habrá una carpa en la praza de A Maía, en Bertamiráns, y otra en la rúa da Travesa, en O Milladoiro, en horario de mañana de 11.00 a 13.30 horas, y de tarde, de 17.00 a 19.30 horas.

Estas tarjetas podrán emplearse hasta el 30 de abril para hacer compras en los 219 establecimientos adheridos a la campaña, que incluye una inversión del Ayuntamiento de Ames de 80.000 euros. La concejal de Promoción Económica, Ana Belén Paz, explica que todos los establecimientos que participan en esta campaña tienen una pegatina en el escaparate que los identifica ante los consumidores que deseen obtener los descuentos en compras.

Dicho adhesivo cuenta con un código QR que al escanearlo permite consultar todos los locales adheridos a la campaña de tarjetas bono Ames Progresa. Además, Ana Belén Paz agradeció a las asociaciones “a súa colaboración un ano máis na recarga e venda das tarxetas bono”.

Hay que recordar que todas aquellas personas que adquirieron una tarjeta bono en la edición de 2021 pueden recargarla por su valor –solo se puede recargar una tarjeta si se dispone de las dos–, pero no pueden adquirir una nueva en la edición de 2022. Además de estos recargos, se emitirán como máximo medio millar de flamantes tarjetas de 50 euros, dirigidas a personas que se sumen por primera vez a la campaña.

El Concello de Ames destina 75.000 euros a estos bonos locales, a los que aporta el 40 % de su valor. Los 5.000 euros restantes sirven para cubrir gastos de gestión de las tarjetas, así como para la contratación de dos personas para apoyar en la emisión y recargo de los bonos. El desarrollo de esta iniciativa supondrá un volumen de negocio de 187.500 euros para los establecimientos adheridos.

VALOR TOTAL. Del valor total de la tarjeta de 50 euros, la persona beneficiaria aporta 30 euros y el Ayuntamiento de Ames 20 euros, mientras que en la de 100 euros, las beneficiarias abonan 60 y la administración local, 40 euros. Y será la parte aportada por los vecinos la que se gaste primero en las compras en los comercios y empresas amesanas. Por esta razón, no se devolverá el importe de los bonos una vez finalizada la campaña. Los saldos de las tarjetas podrán consultarse en una página web especializada (www.damemisaldo.com).

Asimismo, es reseñable que las tarjetas bono servirán para llevar a buen puerto la contratación de dos personas que tendrán como tareas apoyar la emisión y recarga de los mencionados bonos. “Deste xeito, tamén apoiamos o emprego local”, indicaba a principios de año la edil Paz.

“Esperamos que se vendan todas as tarxetas e que se apoie o comercio local”, explicaba a su vez el técnico Jorge Couñago, que recordó que estos fondos funcionan no sólo como ayuda a los vecinos de Ames, sino también a la manera de “unha subvención ás vendas e a actividade do comercio que suporán un volume de negocio de 187.500 euros para os establecementos adheridos”. El regidor también aplaudía la “gran recepción” de estas campañas.