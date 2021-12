Hasta Federico Pérez reza por la vuelta del autobús a Santiago

La reivindicación es seria... pero ante la delirante falta de soluciones concretas tras la desaparición del bus urbano que les llevaba a Santiago, han optado por tomárselo con humor. Así, un centenar de vecinos de Bugallido, Biduído y Ortoño conmemoraban el cabo de año de la supresión del servicio compostelano rogando por su reposición –o, en su defecto, aumentando las líneas metropolitanas y las futuras municipales– con un sacerdote como Dios manda: el humorista Federico Pérez.

Así, la procesión cubría el trayecto entre la parada de Guimaráns y el campo de la fiesta entre cánticos de “Bugallo ten piedá, ten piedáaaa; Feijóo ten piedáaaa; estamos realmente cabreados”, logrando la implicación tanto del actor invitado como de los lugareños que, a falta de la presidenta de la AA VV de Bugallido, contaron con otra de sus miembros: Chelo García.

Precisamente, García destacaba que “un ano despois de que desaparecera a liña P2 decidimos buscar unha iniciativa que, dende o respeto e o bo humor, evitase que as nosas demandas caesen no olvido, e que se non repoñen este autocar, cando menos nos dean alternativas”.

También reconocen que existen “conversas” entre las distintas administraciones implicadas, el Concello y Mobilidade, pero continúan sin disfrutar de las paradas y frecuencias que les brindaba el bus urbano de la capital de Galicia. Y, precisamente, las claves de sus demandas las enunciaba Federico, aludiendo a que ya no pueden llegar “a Santiago, ao colexio, para o traballo” o al propio cine que sólo tienen en esa capital.