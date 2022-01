La comarca recibirá la mitad del Plan de Emprego coruñés

Volve a acertar a Deputación coruñesa cunha iniciativa que mira polos que o texido empresarial adoita deixar na cuneta: os maiores de 45, desempregados de longa duración, persoas con discapacidade e mulleres vítimas de violencia de xénero. Estes deben ser os obxectivos prioritarios de calquera sociedade de ben, porque xa me dirán como se lle explica a unha nai de cincuenta anos con fillos a cargo que boa parte das subvencións das administracións (de todas as cores ou territorios) van para que un rapaz de 20 anos acceda a experiencias semilaborais no extranxeiro ou ao seu primeiro contrato tras rematar os estudos. A prioridade, como en todo, debe ser a subsistencia antes que o estado do benestar. E aínda temos carencias.