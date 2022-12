La Finca de Mouriscade, entre las 12 mejores en referencia genética

Mouriscade conta cun laboratorio dende 1990 no que, ademais de analizar a auga ou os mellores alimentos que se lle poden dar ao noso gando, identifica xérmenes e antibiogramas para combatilos. Pero é que, ademais, desenvolve un programa de mellora xenética nas explotacións pontevedresas mediante o servizo de transferencia embrionaria... e iso son verbas maiores no competitivo mundo da cría de gando, no que Galicia é potencia. O que chama a atención é que esta iniciativa non conte noutra das nosas comarcas, a xalleira, cun centro das mesmas características, xa que de Santa Comba e Mazaricos sae a meirande parte do leite desta terra. Ademais de precisar cartos, a vontade política para darlle pulos ao sector é básica.