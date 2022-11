La Prolongación y Ruta Inglesa atraen al turoperador británico

Hai veces nas que non se entende ben o afán dos políticos polas viaxes que, nun bo número de casos, non teñen máis afán práctico que amosar o unida que está Europa, ou que o noso futuro son as novas xeracións. Ben, para iso chega unha videoconferencia, porque cos cartos que se aforran xa se poderían facilitar dabondo os vínculos no vello continente. Pero se falamos de facer negocio –non se enganen, a Deputación non busca vocacións relixiosas–, penso que é preciso pisar feiras para poñerlle diante dos ollos aos turoperadores o que se están a perder. Non é a primeira vez que se fai, e agardemos que non sexa a última, porque no turismo está parte do noso futuro.