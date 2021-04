Legado oculto: falta por catalogar aún uno de cada tres petroglifos

hai catro mil anos os nosos antergos empregaban as pedras para se comunicar ou, cando menos, deixar testemuñas indelebles en zonas senlleiras. Hoxe aínda non sabemos o que significaban as súas mensaxes, e cos anos medrou a incógnita polas escenas (as menos) de caza ou movementos de persoas, pero sobre todo as cazoletas, coviñas, lineais, labirintos e círculos concéntricos que puideron reflectir migracións ou a influencia dos astros na súa vida. Pero tamén faltan por despexar incógnitas tales como a súa particular ubicación ou a orientación que, segundo a iluminación que reciban, semella darlle vida a uns gravados moitas veces apenas perceptíbeis. En definitiva, que a comarca quere (e debe) saber como viviamos daquela.