Llaman a desbordar el Canta con Ames para escoger ruiseñores el 27 de agosto

El auditorio de O Milladoiro fue marco de la presentación del segundo concurso Canta con Ames, un acto conducido por la periodista Loli Gómez que fue la encargada de presentar las diferentes fases que tiene el concurso (preselección, semifinal y final). Precisamente, estos pasos darán comienzo el 1 de julio y se prolongarán hasta el 27 de agosto, cuando elijan a los mejores ruiseñores de A Maía.

Las anotaciones, hasta el 13 de junio, incluirán un video de un minuto y el impreso oficial cubierto por email (amesnarua@gmail.com), con premios en vales de compra y cuatro categorías, para aficionados, según edad. Durante la presentación, actuaron las tres ganadoras de la edición de 2021: Noelia Bellas, de Bugallido; Lara López, de Negreira; y Carmen Cuevas, de Milladoiro, además de Inés Suárez, miembro del jurado e integrante del grupo As Maianas. En cuanto al jurado, estará formado por Susana López Carbia, Noelia Bellas Ferreira e Inés Suárez Rey. Las bases están en la web municipal, dentro de una iniciativa que impulsa la concejalía de Promoción Económica.

El alcalde de Ames, Blas García, intervino para destacar “o gran éxito que tivo a primeira edición do concurso Canta con Ames, a través do cal se descubriron novas voces como as de Noelia Bellas e Carmen Cuevas, ambas amesás, e a de Lara López, do concello veciño de Negreira. Estou seguro que este ano o concurso Canta con Ames nos vai deparar novas sorpresas e seguro que vamos a descubrir grandes artistas. Agardamos continuar dinamizando o comercio e maila hostalería coa organización deste certame. O obxectivo é fomentar durante a época estival as compras no comercio local e mailo consumo no sector hostaleiro”.

Por su parte, la edil Ana Belén Paz agradecía “a presencia de Carmen, Lara e Noelia, que foron as gañadoras da primeira edición do concurso Canta con Ames. Este ano temos algunhas novidades, unha delas son os membros do xurado, xa que os integrantes do xurado do ano pasado non poden repetir por motivos de traballo. Tamén teño que agradecerlle ás asociacións do parque empresarial Novo Milladoiro e XEA por volver colaborar co Concello doando diferentes premios para a final”. Por último manifestó su satisfacción “porque a organización do concurso vólveo a levar unha empresa de Ames, neste caso a mesma do ano pasado, a produtora Mirabelle, con Rocío e Miguel ao mando, e iso é garantía de éxito”, subrayaba.

Y Rocío González, responsable de la empresa Mirabelle Comunicación, le respondía asegurando que “este é un proxecto que nos gusta moito porque se desenvolve durante o verán na rúa e participa xente de todas as idades. As expectativas para esta segunda edición son boas, na primeira edición participaron preto de 50 persoas e este ano agardamos superar esa cifra. Ánimo a todas aquelas persoas que lles guste cantar a que perdan a vergoña e se inscriban no Canta con Ames 2022”, trasladaba al auditorio.

COLABORACIÓN. Paz se congratuló en el acto de la ayuda prestada por Loli Gómez, los miembros del jurado y la academia Magenta Art, de Milladoiro, “por colaborar co Concello comentando entre o seu alumnado a posibilidade de facer o cartel do concurso”, así como de Antía Montero Segade, “ que deseñou e posteriormente lle cedeu ao Concello o deseño do cartel deste ano. Temos que darlle as gracias a Antía polo traballo que fixo”.

El concurso está compuesto de varias fases. Habrá dos días de preselección, el 1 de julio, a las 18.00 horas, en la praza de Manuel Murguía, en O Milladoiro, y el 8 de julio, también a las 18.00 horas, en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns. En la etapa de preselección sólo se interpretará una canción (o segmento) en idioma gallego, castellano o inglés. Y el jurado escogerá un máximo de veinte personas en total por ambas jornadas, cinco por categoría (en caso de que alguna quede desierta, el número de semifinalistas en otras categorías podrá incrementarse hasta cubrir los veinte intérpretes.

Ya el 11 de julio se publicará la lista de seleccionados en la web municipal, y la semifinal llegará el 6 de agosto (18.30 horas, praza de Manuel Murguía). Para la gran final del 27 de agosto, a las 18.30 horas, se ha elegido el parque do Ameneiral de Bertamiráns.