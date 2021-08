Loita veciñal contra o lixo que invadía o gran museo de Man

Vinte e un voluntarios, adultos e nenos, da Asociación de Veciños de Camelle (Camariñas) e da asociación Mar de Fábula participaron nunha nova xornada de limpeza do museo-xardín de Man.

Xosé Manuel Barros, portavoz de Mar de Fábula, asegura que os participantes déronlle unha “boa batida de limpeza para aliviar de lixo e do deterioro os restos do que foi unha espléndida ensoñación museística dun home absolutamente singular, ecoloxista radical, artista e intelectual”.

Durante a primeira media hora da xornada, nun proceso de reflexión conxunta, fixeron unha valoración da situación actual, dos anos pasados e das promesas incumplidas das administracións “e do desleixo daqueles que consideran que este lugar máxico é arte efémera que haina que deixar morrer”.

Man, afirma Barros, “quería que o seu museo durara no tempo e para iso deixou unha chea de diñeiro para o seu mantemento. Os veciños de Camelle queren cumprir a súa memoria e que a súa obra escultórica sexa reconstruída”. Despois das palabras pasaron á acción para apañar unha chea de residuos plásticos que “o incivismo dalgúns visitantes, auténticos bárbaros chegados este verán, invadiron o museo e deixaron a súa pegada dentro e fóra do recinto”, lamenta.

O resultado da triste colleita foi o seguinte: 159 cabichas e filtros de cigarros tirados no chan e deixados nas concavidades da obra de Man; 9 máscaras do COVID, 10 latas de bebidas, 23 botellas de plástico, 132 anacos de espuma de porexpan, 8 lentillas, 19 tapóns, 9 paos plásticos das bateas do mexillón, 108 anacos de plásticos dun só uso, 35 anacos de papel e cartón, 23 anacos de plástico ríxido, unha morea de cabos, cordas, restos de nasas e redes, centos de anaquiños de lixo plástico miúdo e microplásticos, ademais dunha botella de vidro, unha nasa portuguesa, unha cadeira de ferro e madeira e ata un somier.

Unha desfeita que, “seguro quedará diminuída cando sexa instalado o cartel de prohibido o paso”, afirma o portavoz de Mar de Fábula.

Antes de baixar ao museo-xardín de Man, doce nenos e nenas de Camelle participaron nunha recollida de lixo plástico miúdo na praia da localidade e logo, desprazáronse ata o local de Mar de Fábula para dar os últimos arranxos as súas obras artísticas e crear algunhas outras novas no último dos obradoiros da tempada que organizaou a asociación ambiental.

OBRADOIROS. Coa presencia dos familiares, veciños e amigos, déronse por rematados estos obradoiros patrocinados pola Deputación Provincial da Coruña, desexando todos poder repetilos o verán que vén ou incluso antes. De agasallo, cada un dos rapaces levou unha camiseta rotulada cun dos peixes caóticos de Mar de Fábula.