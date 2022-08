Loitan por un Camiño no que as peregrinas viaxen seguras

#NoCaminasSola: por un Camino de Santiago libre de violencias machistas. Este é o lema da nova campaña que vén de presentar en Arzúa a subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e que este ano conta coa colaboración de 746 organizacións da provincia, 140 máis que o ano pasado. A iniciativa busca reforzar a seguridade das mulleres que emprenden a Ruta Xacobea en solitario mediante a difusión, en diferentes localizacións do Camiño de Santiago, de tarxetas e carteis informativos que inclúen un código QR que enlaza aos números de teléfono dos diversos recursos especializados en atención ás mulleres.

A campaña está promovida polas Unidades de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller das delegacións do Goberno de Galicia, Navarra, Aragón, A Rioxa, Estremadura e Castela e León, comunidades por onde discorre o Camiño de Santiago. “O ano pasado puxemos en marcha esta iniciativa por primeira vez e o certo é que a información que recibimos por parte das usuarias foi moi positiva, e por iso este 2022 queremos potenciar o seu alcance. Porque o máis importante é que as mulleres se sintan seguras e que desfruten do Camiño”, asegurou Rivas.

O material informativo que inclúe a campaña distribuíuse o ano pasado en Galicia nas distintas rutas do Camiño de Santiago, entre albergues, farmacias, comandancias e postos da Garda Civil, comisarías de Policía Nacional e dependencias da Policía Local. Este ano relánzase a iniciativa incluíndo como novidade a incorporación da Ruta da Prata (na que participa a Comunidade Autónoma de Estremadura). Ademais, introdúcese o inglés con carteis e tarxetas bilingües, co fin de chegar ao maior número de peregrinas posible, e amplíanse tamén os lugares de distribución, incorporando a centros de saúde e oficinas de turismo.

En total, na provincia da Coruña repartiranse 746 carteis e 14.920 tarxetas. Deste xeito, 144 albergues, 410 farmacias, 26 postos da Garda Civil, 5 comisarías da Policía Nacional, 30 da Policía Local, 82 centros de saúde e 49 oficinas de turismo dos concellos polos que discorre o Camiño disporán de diferentes recursos informativos para evitar calquera tipo de violencia contra as peregrinas.

“Precisamos a implicación de toda a sociedade para erradicar a violencia machista”, resaltou a subdelegada, quen tamén destacou a importancia da colaboración de todas estas entidades na difusión dunha campaña “que axudará a ter a información clara sobre todos os recursos dispoñibles e, por suposto, a sensibilizar, previr e denunciar” as violencias que poden sufrir as viaxeiras, así como a mellorar a protección e seguridade dos nosos camiños da Ruta Xacobea.

Na presentación da nova campaña, que tivo lugar ao pé do Camiño Francés, no albergue Don Quijote do concello de Arzúa, participaron tamén a tenente de alcalde de Arzúa, Begoña Balado; as concelleiras de Cultura e Facenda, Aurora Varela e Mari Carmen Torreiro; o tenente coronel e xefe accidental da Comandancia da Coruña, Fernando Pedreira; o comisario provincial da Policía Nacional na Coruña, Fernando M. Marty; e a presidenta do Colexio de Farmacéuticos da Coruña, Sara Catrain, entre outros representantes de entidades que colaboran.