Los centros de atención temprana asisten a 5.000 menores con dificultades en Galicia

La Red de Atención Temprana de Galicia, creada en 2013 para atender las necesidades de los menores de 6 años con dificultades de desarrollo, se ha ido extendiendo por todo el territorio en estos años. Hace poco más de una década apenas existían dos unidades que atendían a quince ayuntamientos, y en la actualidad son 41 las que asisten a 5.000 menores de los 200 los municipios en los que se está prestando servicio.

Estos datos fueron dados a conocer este miércoles en Cuntis por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, que destacó el compromiso de la Consellería de Política Social con la comarca del Umia, en la que la unidad de atención temprana atiende, semalmente, a las familias de 60 menores de los ayuntamientos de Cuntis, Moraña, Portas, Barro, Catoira y Caldas de Reis, con una aportación de 246.118 euros. De este modo, este servicio, orientado a niños y niñas con dificultades, se mantendrá operativo al menos dos años más, hasta finales de 2024.

El delegado territorial confirmó la financiación autonómica que garantiza el futuro de esta unidad tras cinco años en funcionamiento en una visita a sus instalaciones, emplazadas en el lugar cuntiense de Meira, en las cercanías del parque empresarial de la Ran. En el acto estuvo acompañado por los alcaldes de los seis ayuntamientos, Manuel Campos, José Cela, Ricardo Martínez, Xosé Manuel Fernández Abraldes, Alberto García y Juan Manuel Rey, por varios concejales de Servicios Sociales y por personal técnico de Cuntis y Portas.

“Esta unidad hace un gran trabajo desde el año 2018, atendiendo semanalmente a unos 60 niños de esta comarca con problemas de desarrollo gracias a grandes profesionales de la psicopedagogía, la fisioterapia y la logopedia, por lo que creo que su continuidad era más que merecida y necesaria y por eso desde la Xunta apostamos por su financiación y además lo hacemos de manera plurianual, que era una certera demanda de muchos de estos servicios de toda Galicia para poder realizar mejor este trabajo”, manifestó López.

Además destacó el despliegue realizado por la Consellería de Política Social para ampliar estas unidades por todo el territorio con el objetivo de acercar , indicó, “los servicios públicos a todos los gallegos y favorecer la igualdad de oportunidades equilibrando las prestaciones en los ámbitos rural y urbano”.

“Hace algo más de una década apenas había dos unidades de atención temprana en toda Galicia que atendían a quince ayuntamientos y, gracias a la fuerte apuesta social de la Xunta, hoy disponemos de 41 unidades, 11 de ellas en la provincia de Pontevedra, que llegan a más de 200 ayuntamientos con una inversión de 10,3 millones de euros, lo que fomenta la igualdad, ya que con estos servicios esperamos atender cada año a unos 5.000 niños y niñas con problemas de desarrollo”, detalló el delegado territorial.

Las once unidades de la provincia de Pontevedra contarán con 37 trabajadores gracias a un presupuesto de 2,6 millones de euros y estarán operativas, además de en los seis municipios del Umia, en Oia, Tui, O Rosal, A Guarda, Tomiño, Nigrán, Bueu, Mos, O Porriño, A Estrada, Arbo, Salceda de Caselas, Crecente, Cangas do Morrazo, A Cañiza, Mondariz, Mondariz-Balneario, Covelo, Salvaterra do Miño y As Neves.