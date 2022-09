Máis de 17 millóns en axudas ao sector cárnico ante a crise

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou este mércores que o Goberno Galego vai mobilizar máis de 17 millóns de euros en axudas directas, extraordinarias e áxiles para apoiar ao sector cárnico ante a actual crise de prezos, situación agravada pola guerra de Ucraína.

Nunha visita a unha explotación de vacún de carne en Trazo, Rueda explicou que este novo apoio, agardado polos produtores, actívase “en metade dunha notable suba dos custos para un sector que é unha fonte de emprego e actividade no rural”.

Nese contexto, o mandatario autonómico resaltou a dilixencia no reparto dos recursos xa que, logo de chegar a un acordo coas entidades financeiras, e unha vez publicada a convocatoria o pasado 29 de xullo no Diario Oficial de Galicia (DOG), os produtores poderán solicitar e recibir estas contías de inmediato, ata o 15 de setembro, a custe cero para os beneficiarios. “As explotacións precisan auxilio rápido nestes momentos, e vano ter”, subliñou.

Esta nova inxección de liquidez significa que a Xunta incrementa nun 46% os apoios do Estado destinados ao vacún de carne, a través dun orzamento de 14,6 millóns. Ao tempo que recalcou que os gandeiros poden contar coa axuda do Goberno galego, Rueda fixo referencia aos pasos dados ata o momento en favor do sector cárnico, como o protocolo de entendemento histórico asinado en marzo entre todos os elos da cadea de valor para frear a venda a perdas; ou o deseño da Estratexia de dinamización do sector da carne, chamada a dar un novo pulo á produción.

Cómpre lembrar, ademais, outras iniciativas encamiñadas a impulsar o sector, como os 200 millóns en adiantos das axudas da PAC; a liña de financiamento de circulante para explotación de gando bovino -dotada con 5 millóns, que pode alcanzar os 25 millóns en préstamos concedidos-, e os 1,4 -a metade correspondentes a fondos da Xunta activados en colaboración coa indicación xeográfica protexida Ternera Gallega para promocionar a nivel nacional o selo Ternera Gallega Suprema-. Rueda incidiu tamén na necesidade de fixar poboación no rural.