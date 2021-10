Manteñen os socialistas o apoio ao Concello pero dubidan da súa xestión

SUSANA MARTÍNEZ. Santiago. Despois de que Rafa Sisto dinamitase o taboleiro político de Teo, o resto de formacións sitúanse nun punto de non retorno. Por unha parte, precisan recalcular os movementos e accións que estaban organizadas de cara a final de ano, da mesma forma que repensar a estratexia política ante un panorama que se presenta aparentemente aberto a pactos. Con todo, a decisión do edil Sisto colleu a todas as formacións por sorpresa, de forma que as accións e debates sobre os posibles acordos aínda están no aire. Manuel Barreiro, responsable do BNG de Teo, sinala que “durante o mandato, existiu algunha conversa con PSOE e co Son de Teo para ver de entrar nese goberno”. Con todo, afirman que desde a formación nacionalista, sempre “avisamos de que viamos certas tensións e rexeitamos entrar no goberno xa que o PSOE non se atopaba a favor de que entraramos na alcaldía”. Barreiro agregou que “é unha sorpresa que rompera o bipartito no tramo final do mandato” pero, ao mesmo tempo, “si que é certo que esperábamos o sucedido. Sabíamos que había tensións, e en realidade funcionaban como dous gobernos distintos”.

En canto á posición dos posibles apoios e pactos, o BNG afirma que “esto dinamita un pouco o panorama previo” e abre novas posibles liñas de acción. “Temos que analizar con calma, porque non houbo ningún contacto co edil” pero agregou que “o BNG sempre tivo a man tendida, aínda que non estivemos no goberno, é certo que apoiamos, tanto a través de voto afirmativo como de abstención, saíron sempre os orzamentos”.

Desde a formación nacionalista, Barreiro explicou que desde o comezo, eles votaron pola elección de Rafa Sisto como edil do municipio fronte a Uxía Lemus, polo que “nós nunca nos negamos a falar con ninguén, e se o alcalde considera que ten algo que falar con nós, sentarémonos nunha mesa e falaremos”.

Los populares piden la alcaldía. Por outra banda, outra das formacións do Concello de Teo tamén viron achegarse este resultado. O voceiro dos populares de Teo, José Manuel Guerra, que reuniu de urxencia ao seu grupo municipal este luns ante o cese de todos os concelleiros do PSOE por parte do alcalde, Rafael Sisto, de Son de Teo, e a conseguinte ruptura do goberno bipartito, ao que se referiron como a “crónica dunha ruptura anunciada”.

Para Guerra, segundo explica, esta noticia non supuxo ningunha sorpresa, xa que “as discrepancias e a desconfianza mutua entre os edís socialistas e os de Son de Teo eran constantes desde hai bastante tempo”.

“A realidade é que este goberno bipartito non funcionou desde o primeiro minuto, operaban como dous gobernos, cada un pola súa banda, sen ter en conta en ningún momento as necesidades dos veciños”, explicou Guerra nun comunicado emitido polo grupo popular.

O voceiro do PP de Teo lembra ademais que a coalición entre PSOE e Son de Teo “era unicamente un pacto para evitar que o PP gobernase” e, ao fío aproveitou esta situación para pedirlle o goberno ao alcalde “que se bote a un lado e deixe gobernar a quen gañou as últimas eleccións municipais, que foi o Partido Popular”.

Guerra advirte que a situación que se abre agora, é a dun goberno en minoría de Son de Teo con só catro concelleiros, “cando nós contamos con sete, é inviable”, moito máis despois do “espectáculo precedente cos seus socios socialistas e, como consecuencia, a nefasta xestión do concello”.

Por último, e asegurando non ter pretensións de facer leña do árbol caído, sinalan desde o partido que no caso concreto das, ata este luns, concelleiras de Educación e Urbanismo, Uxía Lemus e Mayte Argibay, ambas do PSOE, os populares de Teo pediran de xeito insistente o seu cese pola aparente falta de competencias nas áreas.