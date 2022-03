Mari León, la madre y marinera que surca los mares de Portosín

En los últimos tiempos muchas mujeres se abren paso en el sector de la pesca, aumentando su visibilidad en un mundo tradicionalmente masculino. Es el caso de Mari León (Porto do Son, 1987), que desde hace tres años forma parte de la tripulación del cerquero León do Mar. Es un ejemplo más de que, aunque todavía queda camino para cerrar la brecha entre hombres y mujeres, es posible romper los techos de cristal.

Siempre se planteó trabajar en tierra, “non por medo, pero nunca se me pasou pola cabeza... Quizais por iso de ser muller”, reconoce la sonense. En cambio, el mar formaba parte de su vida, y el destino quiso que siguiese la tradición familiar.

“Nós sempre tivemos barco na casa; desde que era pequena meu pai andivo ó mar e miña nai, que é mariscadora, levaba o peixe á lonxa e eu ía con ela”, explica.

Sin embargo, Mari León siempre ha querido dedicarse a la hostelería, por lo que, al finalizar Bachillerato, cursó un ciclo de Restauración en Santiago. Llegó a ejercer de camarera pero, al convertirse en madre, le faltaban horas para dedicarle a su pequeña. Por ello, se animó a trabajar de dependienta en una tienda y a compaginarlo con sus estudios de Administración y Finanzas. “Animeime a estudar outra cousa para ter máis saídas grazas á axuda de miña nai, que me quedaba ca nena. Busquei este ciclo non porque me chamase a atención, senón porque quedaba ao lado da casa, pero acabou gustándome”, comenta.

Una formación que le valió para acceder a una oficina donde trabajó durante seis meses, los cuales fueron suficientes para darse cuenta de que estar sentada no era lo suyo: “A min gústame moverme”, dice. Cuenta que después se fue buscando la vida como pudo, incluso como vendedora ambulante de pescado, hasta llegar a donde está hoy.

Esta vecina de Porto do Son tiene un hermano menor y señala que su idea “sempre foi quedar co barco cando meu pai se xubile; eu levaría as cousas de terra e el iría ao mar a pescar; pero para iso faiche falta o título de patrona, para poder despachar o barco. Como o intentou sacar e se lle impoñía a última vez que foi díxenlle de matricularme con el e, ó final, saqueino eu; ó ter o título o que che toca é ir ó mar”.

Así fue como probó. “Se vexo que me gusta, quedo”, le decía a su padre, patrón y armador del León do Mar; y desde esa ahí continúa.

La protagonista de estas líneas afirma que le gusta “vivir o mar desde dentro” y admite que “o barco é da casa e sempre vas ter máis facilidades, como calquera que ten unha empresa familiar”. Pero ello no ha sido motivo de relajación para Mari, quien realiza todo tipo de trabajos a bordo. Actualmente le faltan dos meses de mar para obtener el título de patrona. Ilusionada, sabe que su futuro está entre peces y aparejos.

Al ser preguntada por los peligros que encierra esta profesión, León apunta que “todos os traballos teñen o seu, porque mesmo na vida diaria podes ter un accidente, pero si é certo que no mar poden ser máis gordos que en terra”.

Susto ya vivió alguno. Cuando llevaba ocho meses como marinera a punto estuvo de perder un dedo mientras realizaba una maniobra.

A día de hoy, la sonense indica que es la única mujer que faena al cerco en Portosín, por lo que se hace a la mar cada jornada rodeada de hombres. “Ao principio chocáballe máis á xente. Sempre hai o típico machista, e é verdade que tiven que escoitar parvadas. Tamén tiven un problema cun mariñeiro ó que lle molestaba que lle mandase. Pero agora mesmo coa tripulación que temos lévome moi ben con todos”.

A lo largo de la historia, muchas mujeres no quisieron aceptar las desigualdades y se atrevieron a saltar las normas. Gracias a ellas, se hicieron un hueco en sectores impensables, como en el pesquero. A seguir.