Marisqueo entre excavadoras en una playa de Cabo de Cruz

1 Zona de trabajo. El primero en alzar la voz por las consecuencias que están teniendo las obras en el banco marisquero de A Marxa fue el patrón mayor de Cabo de Cruz, José Manuel Pérez. “Non queremos que nos estropeen a praia da Marxa máis do que a están estropeando. Chegamos a traballar aquí e quedamos asustados ó ver a escavadra no medio do areal. As embarcacións tiveron que retirarse porque non podían faenar pola presenza das máquinas nun lugar que é a nosa zona de traballo”, dijo.

2 Gestión del litoral. El edil del PP de Boiro Fernando García Diéguez dijo que esta situación “pone de manifiesto la necesidad de que Galicia asuma las competencias en la gestión de su litoral, que corresponden a Costas del Estado. Lo lógico y lo sensato no es impedir la obra, que es necesaria para la prosperidad de la empresa, que depende también de los recursos del mar, sino que se retirase antes el marisco para acometer las obras con garantías”.