Martín Tieles: una joven promesa del wingfoil en la cresta de la ola

El wingfoil es una nueva disciplina de deslizamiento sobre el agua que consiste en volar sobre las olas con la ayuda de un ala hinchable que se maneja con las manos y sobre una tabla con un foil. Es una modalidad muy reciente: entre las primeras imágenes de alguien haciendo wingfoil están las de Robby Naish (ganador de veinticuatro títulos del Campeonato Mundial de Windsurf) en el año 2019, en Hawai.

Pues bien: Galicia cuenta ya con una gran promesa (también joven) en la práctica de ese deporte. Se llama Martín Tieles Sande, tiene 15 años y, aunque reside en Culleredo, está federado en el Club Náutico de Portosín y podrán verle con frecuencia en la cresta de la ola en la playa muradana de Area Maior.

A sus 15 años, este estudiante de primero de Bachillerato del instituto de Peñarredonda es ya subcampeón del Nalu Pro Galicia que se disputó en As Furnas y Oleiros, y se clasificó en el tercer puesto en surf-freestyle u19 y cuarto en surf-slalom u19 en el mundial junior de este año.

¿Recuerdas cuándo y dónde fue tu primer baño en el mar?

Mi primer baño fue en la playa de Area Maior, en Louro (Muros). Tendría unos cinco años y estuve toda la tarde jugando con las olas.

¿En qué momento sentiste curiosidad por la modalidad del surf?

En ese primer baño que me di en Area Maior, al ver a los surfistas allí dentro del mar, surfeando las olas, me llamó mucho la atención. Yo creo que verlos a ellos surfeando y, al mismo tiempo, habérmelo pasado tan bien con las olas, fue lo que hizo que quisiera empezar con el surf.

Del surf al kitesurf y al wingfoil. ¿Qué fue lo que te hizo pasar de una modalidad a otra?

Yo creo que lo que me hizo pasar del surf al kitesurf fue que en invierno en Galicia hay muchos días de demasiadas olas y viento para surfear. Entonces, para aprovechar más días en el agua, decidí empezar a hacer kitesurf. Y del kitesurf al wingfoil fue que, para el primero, necesitas condiciones muy específicas: que el viento venga de mar para tierra o en paralelo a la playa; mucho espacio; y alguien para levantar la cometa. En cambio, con el wingfoil da igual de dónde venga el viento, porque siempre puedes salir nadando encima de la tabla, al ser grande, y además puedes entrar en cualquier playa, aunque sea muy pequeña, pues la vela casi no ocupa espacio.

Yo creo que tanto el surf como el kitesurf, para que lo puedas practicar bien y con estilo, necesitas muchas horas en el agua y es muy difícil. En cambio, con el wingfoil los comienzos son muy difíciles, pero una vez que ya sabes, es muy fácil progresar y conseguir estilo.

¿Qué matices ves en cada una de las modalidades y cómo las defines?

El surf para mí es un deporte que aprecio mucho, porque gracias a él me metí en los otros deportes y, en mi opinión, es de los tres el que más difícil es hacer bien. El kitesurf es un deporte increíble para saltar muy alto y disfrutar de las olas sin cansarte tanto como en el surf. Y el wingfoil para mí es el mejor de los tres. Da una sensación de velocidad increíble, ya que vas volando. También es muy divertido y, aunque los comienzos sean difíciles, después es un deporte muy agradecido.

¿Cuánto tiempo le dedicas a las olas y dónde sueles entrenar?

En cuanto al tiempo, en invierno entreno sólo los fines de semana, ya que por la semana estudio. Pero en verano, todos los días que haya viento u olas entro en el agua, sea con el deporte que sea. Normalmente entreno en la zona entre Carnota y O Freixo. Dentro de esa zona voy buscando las mejores condiciones posibles. En verano suele ser en Area Maior y, en invierno, casi siempre en Carnota o en Abelleira.

¿Cuál es tu rincón costero preferido para surfear y por qué?

Mi rincón favorito es Area Maior, ya que fue la playa que me metió en estos deportes y las condiciones para surfear allí son increíbles casi todo el año. Por otra parte, el paisaje de ese entorno es increíble.

¿Cuál fue tu primer trofeo?

Mi primer trofeo lo conseguí en junio de este año en La Oliva (Valencia) al quedar primero en la Copa de España de Wingfoil Freestyle.

¿Hasta dónde aspiras a llegar surfeando? ¿Cuál es tu horizonte?

Aspiro a poder participar en todo el campeonato mundial, con todas sus paradas por diferentes países. Gracias a esos viajes también me gustaría aprender otros idiomas y, sobre todo, aspiro a pasar un buen rato con los amigos surfeando.

¿Has tenido en algún momento un susto frente a una ola?

Sustos graves, de momento, aún no me llevé muchos. Pero algun día estaba surfeando y, de repente, vinieron una serie de olas más grandes de lo que me esperaba; en el momento de verlas sí que me dio un poco de miedo. Pero, una vez que ya las había pasado, me di cuenta de que no eran tan grandes. Otro día, mientras iba navegando con el wingfoil, me encontré a un delfín que me empezó a seguir. Fue un momento muy bonito, pero son animales más grandes de lo que me esperaba y, de cerca, asustan un poco.

¿Tienes previsto participar en alguna competición próximamente?

Este año, de momento, ya acabé todas las competiciones que tenía previstas. La siguiente va a ser ya el año que viene, y hasta esa competición entrenaré todo lo que pueda para hacerlo lo mejor posible.

¿A qué aspiras a dedicarte profesionalmente?

Aspiro, en primer lugar, a acabar los estudios y a hacer una carrera y, luego, en mi tiempo libre, a navegar lo máximo que pueda; a participar en competiciones a nivel mundial; a ir consiguiendo poco a poco más patrocinadores; y, si algún año estoy en buena forma y tengo el nivel necesario, a ver si hay suerte y consigo ganar el mundial.

