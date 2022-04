Medra o interese comarcal por izar a prezada Bandeira Verde

Por terceiro ano consecutivo, a Xunta convida a todos os concellos a solicitar o distintivo Bandeira Verde de Galicia para poñer en valor o seu traballo e implicación dos veciños a prol do coidado da paisaxe e do patrimonio natural, dous dos elementos máis representativos da Comunidade. Ata o día trinta de maio está aberto xa o prazo para a presentación das candidaturas, co obxectivo de recoñecer o traballo daquelas entidades locais que destaquen polas súas boas prácticas ambientais de conservación e protección da paisaxe, no marco da aposta do Goberno galego polo fermosismo.

A totalidade de concellos galegos poderán tamén acreditar as actuacións realizadas no seu termo municipal sobre a xestión responsable dos residuos, o impulso da eficiencia enerxética ou a loita fronte ao cambio climático para obter o distintivo.

A concesión da Bandeira Verde constitúe un mérito aos efectos da obtención de subvencións en materia de patrimonio natural. Nas dúas anteriores edicións foron galardoados Porto do Son e Moaña, en ambas convocatorias, así como Alfoz, Mondoñedo, Curtis, Parada de Sil, Outeiro de Rei, Ordes e Sober, na de 2021.

O director do Instituto de Estudos do Territorio, Enrique de Salvador, puxo como exemplo o traballo a prol da ordenación territorial e protección do medio ambiente e da paisaxe realizado por Porto do Son, “grazas ao cal xa recibiu o galardón en dúas ocasións”. Tamén se referiu ó proxecto impulsado por Sober para a rehabilitación bioclimática dunha aldea para vivendas públicas, que puntuou á candidatura do pasado ano, e que tiña por finalidade potenciar o uso de fontes de enerxía máis limpas e que reducen as emisións de gases efecto invernadoiro.

O director animou aos responsables dos concellos galegos a seguir estes exemplos e participar deste recoñecemento, e augurou que moitos “seguro que abordaron máis iniciativas das que creen”, como por exemplo a elaboración do Plan de acción para o clima e a enerxía sustentable (PACES), que cada entidade local debe abordar ó adherirse ao Pacto das alcaldías polo clima.

Por último, De Salvador engadiu que esta distinción pretende ser unha correa de transmisión entre o traballo que fan as administracións locais e a implicación da cidadanía no coidado e a protección da contorna natural e paisaxística, amosando o seu compromiso no coidado dos elementos máis representativos.

XESTIÓN DOS RESIDUOS. Os ámbitos de actuación nos que se encadrarán as accións incluídas nas candidaturas dos municipios son: ordenación do territorio, protección do ambiente e da paisaxe; cambio climático e eficiencia enerxética; xestión responsable dos residuos; e sensibilización e comunicación relacionadas co anterior.

O gran prestixio que supón o ondeo dunha Bandeira Verde animou a varios concellos a presentar este ano as súas candidaturas, e son moitos os alcaldes e alcaldesas do ámbito territorial de Área de Compostela os que están estudando xa cos técnicos municipais como artellalas.

É o caso dos concellos de Porto do Son, que aspira a conseguir o distintivo por terceira vez, ou de Noia que xa está preparando a candidatura, á que dará forma nos vindeiros días.