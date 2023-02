Noia acollerá un simposio sobre a muller na investigación científica

O proxecto didáctico Climántica da Universidade de Santiago (Grupo SEPAInterea) púxose en marcha en 2006 para implicar a profesores, estudantes e investigadores na loita contra o cambio climático. O seu creador, impulsor e director e o docente noiés Francisco Sóñora, quen conseguiu darlle a esa iniciativa un carácter internacional, influíndo na sociedade con formación, información e concienciación polo respecto ó medio ambiente.

Climántica organizou para o vindeiro venres día dez, xunto con Fábrica Centro Ciencia Viva da Universidade de Aveiro (Portugal) un simposio para conmemorar o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia.

Trátase dun foro que terá lugar no Coliseo Noela e no que participarán científicas das universidades de Santiago e Aveiro e no que se representará o Show de Ciencia Física Viva, que gañou o Premio Europeo de Shows de Ciencia en 2016. Este espectáculo da institución lusa estará protagonizado por alumnos dos institutos Virxe do Mar de Noia, Poeta Añón de Outes e Xelmírez I de Compostela.

A motivación do evento é que este ano a ONU dedica a citada celebración aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).

O simposio dará comezo ás 10.30 horas e versará sobre o potencial das mulleres na investigación e na comunicación da ciencia para a vida cotiá coa orientación dos ODS, a cargo de Rosa María Crujeiras (profesora da USC e directora científica do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia) e Carmen Marques (profesora da Universidade de Aveiro e membro do Equipo de Comunicación Científica de Fábrica, Centro Ciencia Viva de dita universidade.

Rosa María Crujeiras, natural de Ribeira e que foi alumna de Francisco Sóñora, dirixe un equipo de case un cento de investigadores. Carmen Marques abordará a importancia que ten a divulgación científica mediante shows para aproximar a ciencia ao público en xeral.

O debate estará moderado por alumnas de primeiro de Bacharelato do IES Virxe do Mar. Posteriormente, ás 12.30, terá lugar o mencionado Show de Ciencia Física Viva, no que, dun xeito interactivo e participativo, recolleranse varias ramas da Física que se relacionarán coa sostebilidade e os ODS: ondas, termodinámica, mecánica, láser ou electromagnetismo serán presentados coa participación do público, explicando ao remate de cada experiencia a súa fundamentación científica. Entre os merecementos que lle valeron gañar o citado premio europeo destaca o equilibrio do rigor científico coa diversión que facilita que a Física se faga atractiva ao público.

Os estudantes do ciclo da rama de Imaxe e Son do IES Virxe do Mar farán unha realización do evento que rematará na produción dun vídeo.