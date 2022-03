Noia apuntala la candidatura del marisqueo a Patrimonio Inmaterial

El salón de plenos de la casa consistorial de Muros acogió este viernes el acto de firma de la solicitud de inscripción del marisqueo de la ría de Muros-Noia en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia. Se trata del primer trámite formal necesario para conseguir el objetivo final de la declaración de la cultura del marisqueo de la ría de Muros-Noia como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la Unesco.

El acuerdo fue firmado por los alcaldes de los concellos de Muros, Inés Monteagudo; Noia, Santiago Freire; Porto do Son, Luis Oujo; y Outes, Manuel González; así como por los patrones mayores de las cofradías de Muros, Daniel Formoso; Noia, Santiago Cruz; Portosín, Isaac Gaciño; y Porto do Son, Emilio Queiruga. Los promotores de la iniciativa cuentan con el apoyo del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (Galp) Sede de Fisterra Ría de Muros-Noia: Costa Sostible. Una firma por la que se designa a la cofradía de Noia como interlocutora y como entidad responsable para tramitar esta solicitud y firmar los acuerdos que correspondan.

Monteagudo aseguró que “isto é algo moi importante; é un punto de inflexión no futuro do marisqueo e na riqueza da nosa ría. É un recoñecemento a un traballo que se fai dende tempos inmemoriais ata hoxe. É unha posta en valor da riqueza da nosa ría e do traballo das nosas mulleres”.

Además, antes de la firma formal del documento, la antropóloga Guadalupe Jiménez Esquinas, profesora titular de la Universidad de Santiago de Compostela, presentó la monografía Cultura del marisqueo en la ría de Muros-Noia, cuya edición ha sido financiada por las cofradías de pescadores de Porto do Son y de Muros a través del Galp Costa Sostible, la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Jiménez explicó que la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco se sostiene sobre tres pilares: que el patrimonio no es sólo lo físico, sino también las costumbres; que esos usos o costumbres tienen que tener como protagonistas a personas; y que tiene que contar con un componente social, como respeto a los derechos básicos o compromiso con la igualdad.

“El marisqueo de la ría de Muros-Noia está comprometido con la sostenibilidad, pues son estas profesionales quienes se encargan de que la ría se mantenga en las mejores condiciones posibles”, apuntó la antropóloga.

Jiménez puso también en valor que “las mariscadoras son un referente en la lucha por los derechos de las mujeres”, tanto en Galicia como en Chile, país con el que se tramitará una candidatura conjunta ante la Unesco.

Una vez firmada la solicitud formal de inscripción del marisqueo de la ría de Muros-Noia en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, el siguiente paso será presentar dicho acuerdo y material complementario ante la Xunta, algo que tendrá lugar este mismo mes de marzo.

Una vez conseguida la categoría de Patrimonio Cultural de Galicia, el siguiente paso será elevar la petición al Ministerio de Cultura para que haga lo propio ante la Unesco.

Miles de mujeres y hombres de esta ría generaron con su trabajo una cultura ancestral propia. Este oficio constituye un tesoro patrimonial que se debe proteger.