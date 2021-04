Noia mima sus bancos y combate a depredadores del preciado bivalvo local

No es casualidad que el producto que sale de la ría de Noia sea de primera calidad. Para ello no solo es necesario acudir a la playa a arañar la arena en busca del preciado bivalvo, sino que también es imprescindible realizar un chequeo anual a sus bancos naturales para mantenerlos en las mejores condiciones.

Desde hace unas semanas, la cofradía San Bartolomé está inmersa en sus cuidados, cruciales para asegurar la campaña marisquera que arrancará en el mes de septiembre. En la zona se encuentra un gran número de distintas especies de depredadores de almejas y berberechos, entre las que abundan cangrejos y cornetas, especialmente, y estrellas de mar. El patrón mayor, Santiago Cruz, explicó que los empleados del pósito utilizan 400 nasas para llevar a cabo este trabajo. “Despois da campaña marisqueira sempre quitamos depredadores, senón na próxima habería a metade ou menos da metade do que vai a haber porque comen o bivalvo. Os operarios traballan de luns a venres, e cada día traen sobre catrocentos kilos”, comentó el dirigente de la entidad marinera, quien indicó que “isto faise todos os anos e manterase ata o inicio do vindeiro exercicio” con el fin de preservar el marisco de estos ataques que merman considerablemente los recursos marinos.

Entre las tareas previstas para estos meses también está la retirada de algas. “Aquí no interior da ría a alga que prolifera é a ulva, a leituga de mar. Depende de como veñan as condicións climatolóxicas haberá máis ou menos. Hai un barco da confraría que está feito para estes traballos e ten un rastro grande que vai a rentes do fondo, non o chega a tocar totalmente, atrapando as láminas de algas”, señaló la bióloga del pósito noiés, Liliana Solís. Si en verano no se extrae ese manto vegetal, “asfixia o marisco, deposítase no fondo e non deixa que circule o osíxeno”. Por eso es tan importante retirarlo; “pódese estar dous ou tres meses eliminando esas algas todos os días porque é un dos principais mantementos que teñen os bancos”.

Como si de cuidar un huerto se tratase, por eso la acuicultura es entendida como la agricultura del mar, si hay zonas que necesiten arado también se llevará a cabo. Aunque, según argumentó la profesional, actualmente no está proyectado.

Además, se están realizando muestreos para conocer el estado de las zonas de producción. “Agora estou acabando de recoller as mostras e teño que analizar os datos para facernos unha idea de como afectou o inverno ás distintas poboacións de bivalvo, de ameixa e berberecho, e de como será a campaña que comece en setembro”, apuntó al respecto Liliana Solís. Unos muestreos que se repetirán en agosto “porque aí o marisco xa se reproduciu e vou a ver os novos reclutas, pois neste momento está desovando”.

Estas acciones se compaginan con la vigilancia nocturna y diurna, pues estos bancos son objeto de deseo para los furtivos. “Todos os anos hai que ter unha vixianza estrita, hai que facer limpezas, arar, retirar algas e depredadores... para ter a superficie limpa e preparada para setembro”, concluyó el patrón mayor.

Todos los cuidados y mimos son pocos cuando de las aguas de esta ría emana el berberecho considerado por los expertos como el mejor y más sabroso del mundo.