Nueva alianza mundial para afrontar el cambio climático

Doscientas personas, entre alumnos y profesores, procedentes de Méjico, Panamá, Perú, Rabat, Polonia, Rumania, Portugal y España, entre ellos doce estudiantes del IES Poeta Añón de Outes y del Virxe do Mar de Noia, participaron en los últimos días en un campus internacional asociado al proyecto e-InnoEduCO2, que lidera el Ayuntamiento de Outes y que se centra en las tecnologías para superar las barreras covid, celebrado en Aveiro (Portugal).

En esta iniciativa contaron con cuatro ponentes. Abrió las sesiones Joaquín Araújo, uno de los grandes naturalistas españoles “que xa despuntou con Félix Rodríguez de la Fuente en El Hombre y la Tierra e abordou o tema do cambio climático nos seres vivos”, explicó Francisco Sóñora, director de Climántica.

Otra ponencia corrió a cargo de María Martinón, científica gallega que dirige el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, quien disertó sobre como cambios en el clima condicionaron la evolución de las especies hasta llegar la humana, y como ésta se fue diversificando. Lo ha hecho desde su última obra, Homo Imperfectus.

“Fernando Valladares, investigador do CSIC, falou do cambio climático, como este nos está afectando e como afrontalo, mentres que Paulo María Rodrígues, da Universidade de Aveiro, abordou como os sons da natureza dan lugar a produtos musicais creativos”, indicó.

Además, participó en el campus el responsable de la USC de los proyectos Erasmus+, el catedrático de Pedagogía Social José Antonio Caride, que habló de la importancia de la creatividad colectiva y su impacto en la calidad de la educación.

Paralelamente, los alumnos trabajaron en proyectos orientados a conseguir cuatro productos: un semanal del campus, un musical, seis cortometrajes creativos para sensibilizar sobre los contenidos del programa y un reportaje exterior sobre la ciencia del marisqueo en las praderas de la planta marina zostera.

Concluido el campus, la actividad tuvo continuidad en Galicia. “Estivemos contándolle aos profesores e aos centros educativos todo o que fixemos en Aveiro. Falou da importancia educativa do Erasmus+ Alfonso Gentil, o director do SEPIE, axencia española encargada do programa Erasmus+”, apuntó Sóñora.

Ahora el alumnado está inmerso en la grabación de una película con la que buscan convencer a la ciudadanía de la importancia de actuar frente al cambio climático. Desde luego, todo un reto.