Nueve millones para impulsar la movilidad en Deza y Tabeirós

Héctor explicó que la creación de sendas peatonales están entre las actuaciones que copan la inversión. El departamento provincial de Infraestructuras “acometeu ou está a acometer 10 obras de mobilidade peonil en estradas provinciais por importe de máis de 1,6 millóns de euros nestes 7 anos, actuacións como a creación dunha senda entre Agolada e Vila de Cruces e dun camiño escolar seguro ás portas do IES Marco do Camballón e a mellora da mobilidade peonil na EP-6005 (Lalín), na EP-6410 (Vila de Cruces), na EP-7013, EP-7317 e EP-7321 (A Estrada) ou na EP-7001 e a EP-7104 (Forcarei), ademais da senda na fronte urbana de Silleda”. Finalmente, explicó que la apuesta por el nuevo modelo de movilidad se completa con ayudas por importe de 700.000 euros, del plan Ágora y de las tres ediciones do Plan Móvese.