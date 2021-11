O Milladoiro, ejemplo de apoyo al necesitado a pie del Camino

El veterano espacio de la TVE 1, Pueblo Dios, acaba de emitir un episodio centrado en la parroquia de San Xosé do Milladoiro, sus vinculaciones jacobeas (con la Vía lusa) y los servicios que ponen en marcha para las personas sin recursos, como Areté o el de acogida, sin olvidar la gestión de un albergue para peregrinos que revierte su beneficios en los desfavorecidos y les brinda trabajo. “Una parroquia joven situada en un barrio histórico de la Ruta”, proclaman.

El programa comienza con declaraciones del arzobispo, monseñor Julián Barrio, aludiendo a que cualquier persona que alcanza Compostela “llega como peregrino”, un testimonio que se vuelve a reflejar a lo largo del programa y tras el que se da paso al de José Guldrís, párroco y guía a través de las actividades e infraestructuras que ponen al servicio de la gente: “Acogemos a todos los peregrinos que buscan llegar a la meta de Santiago”, y cuyos últimos pasos los dan por la mayor de las urbes de Ames. “Aquí se acompaña a mucha gente, se asume mucho sufrimiento, incomprensión y frustración, pero también se dan explosiones de alegría cuando las personas salen y caminan”, explica.

Y es que, tal como alude la narradora, se trata de una localidad “paradigma de integración donde culturas y nacionalidades distintas convergen por el mismo camino”.

Guldrís recoge el guante, y con la premisa de que la Vía Jubilar “es una oportunidad de encuentro,para crecer en fe” y transforma el sacrificio de los peregrinos “en compromiso” se centra en el citado albergue, un auténtico proyecto social que reinvierte las donaciones y ofrendas de esos caminantes jacobeos en los más necesitados. También es una herramienta para brindar un primer empleo a las personas en riesgo de exclusión, y financiar y desarrollar proyectos sociales.

Precisamente, en ese espacio ofrece su testimonio Enrique Repiso, inmigrante y exresposable de un albergue que le dio medios para subsistir desde que empezó como voluntario en 2018, mientras arreglaba sus papeles: “Que te echen una mano, que te tengan en cuenta, te valoren y te sientas querido es fundamental, porque te encuentras más fuerte para poder emprender la vida en un sitio distinto”, aporta.

A partir de ahí, desde la Unidade Pastoral de Milladoiro, Teo e Contorna divulgan una radiografía de algunos de las más destacadas colaboraciones y proyectos que brindan desde Cáritas, de mano además de las técnicas responsables. Comienza Alba Toribio, responsable de acogida de Cáritas. “Las necesidades tiran más hacia el empleo, pero también al pago de alquileres, alimentos o suministros”, subrayando la cantidad de familias a las que auxilia, y con una cifra por delante: desde enero de 2021 un centenar de personas ya se han podido integrar laboralmente.

Areté se encarga de cubrir las necesidades de los niños escolarizados cuyas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que suponen la prioridad de un equipo en el que trabaja la técnica Esperanza Sánchez. “Es un espacio de cuidado nivel físico y emocional” , enumerando casos de chavales que en este espacio seguro no sólo han mejorado sus calificaciones, sino también su autonomía. Son once los voluntarios operativos, y acompañan a los niños de lunes a jueves durante tres horas. “El proyecto Areté es el espejo mismo de la Iglesia”, reseñan en Pueblo de Dios. En 2009 se constituye la Parroquia de San Xosé do Milladoiro como fruto de la Zona Pastoral de O Milladoiro, creada en el 2001. Y enjunio de 2014, Ames y el Arzobispado permutan terrenos para la nueva iglesia, abierta en 2017.