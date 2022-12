O Museo Man acolle o sábado a estrea do documental da historia do ‘City of Agra’

Camariñas. Os días 10 e 11 de decembro a vila de Camelle acollerá o evento Mare de invernía, organizado pola AC Naufraxios Galegos, que engloba actividades lúdicas e culturais vinculadas co mar e coa Costa da Morte.

Un roteiro histórico por Camelle, unha feira de Nadal e a visita guiada á exposición City of Agra. 125 anos na memoria encherán de contido o encontro, no que destaca a estrea do documental City of Agra. Un podo unido pola traxedia, o sábado 10 ás 18.00 horas no Museo Man.

Un audiovisual que recolle a historia do afundimento do mercante inglés City of Agra o 3 de febreiro de 1897. Un naufraxio que marcou a vida da aldea de Camelle e os seus arredores durante décadas. Na traxedia, que este ano 2022 celebrou o seu 125 aniversario, perderon a vida 33 persoas e 32 sobreviviron grazas á enorme implicación dos mariñeiros e veciños da zona que os rescataron e acolleron nas súas casas.

Foi tal o impacto da traxedia, que a dia de hoxe, Camelle acolle anualmente o maior evento cultural adicado a un naufraxio en Galicia. Dous días cheos de actividades que serven para rememorar tanto a historia do City of Agra como a conmoción que produciu.

O documental é obra de Vizuals Lab, coa colaboración da Deputación da Coruña a través da súa liña de axudas a proxectos singulares de especial interese cultural, e co apoio inestimable da AC Naufraxios Galegos. O proxecto tamén fala dese evento que, cada ano, une a todos os veciños de Camelle co obxectivo de poñer en valor o seu pasado e a súa memoria.

Tras a labor de documentación en colaboración co pobo camellán e co escritor Fernando Patricio Cortizo, e despois de filmar a festa e diversas entrevistas, o proxecto xa ve a luz. Conta con perfil de Instagram e de Facebook nos que se conta a historia do barco e deste evento; un tríptico informativo sobre a historia do City of Agra e outro sobre os lugares de interese. Pódense consultar na ligazón https://linktr.ee/cityofagradocumental.

Ademais, a produtora poñerá todos os materiais a disposición dos centros educativos da Costa da Morte, e organizará presentación nos mesmos. Antes de que remate o ano estará en funcionamento a web cityofagradocumental.com co audiovisual completo e coa posibilidade de velo de xeito interactivo.