Os rapaces carballeses deseñan ‘A vila do mañá’

Os gobernos progresistas do país instalaron, dentro das súas posibilidades, a participación dos veciños e veciñas na elaboración tanto dos orzamentos como da actividade municipal. En moitos casos faise de xeito asambleario, en outros vía telefónica ou por correo electrónico e aínda hai algún outro xeito que pode chegar a ser toda unha sorpresa. Pero hai otros xeitos de chamar pola participación cidadá.

Ben o saben en Carballo, onde van máis alá e buscan a mirada limpa dos máis mozos do concello para construír o futuro da vila ou a vila do futuro, para ir máis alá no deseño da capital de Bergantiños.

Nos procesos de participación pública que se impulsan dende o Concello de Carballo tamén teñen cabida os nenos e as nenas. Por iso se recorre a eles para que tamén contribúan a deseñar A vila do mañá, e ese é, precisamente, o título do libro que recolle as súas propostas, e que xa está á disposición de quenes desexen lelo ou consultalo na Biblioteca Rego da Balsa.

Por alí poden pasar para recollelo as familias dos nenos e nenas que participaron nos obradoiros realizados nos anos 2018 e 2020, pero tamén calquera outra persoa interesada, ata fin de existencias.

A vila do mañá é un proxecto da arquitecta Sandra González Álvarez no que colaboran o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Escola Técnica Superior de Arquitectura, a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Post Arquitectos e o Concello de Carballo, coa intención de estimular unha actitude crítica entre os nenos para que comecen o seu desenvolvemento como cidadanía activa, xa que eles e elas serán os responsables de construír o Carballo do futuro.

O obxectivo dos obradoiros, dirixidos a nenos de 5 a 12 anos de idade, foi incluír á infancia nos procesos de construción do espazo común, partindo da cidade como unha ferramenta educadora sobre a cal a cidadanía ten dereito ao seu desfrute e á súa transformación.

Como se recolle no propio libro, o proxecto parte de tomar a vila de Carballo como un taboleiro do xogo da oca, conformado por aqueles elementos arquitectónicos, urbanísticos, paisaxísticos, artísticos e culturais que configuran a súa identidade. Algún deses elementos están debuxados nas primeiras páxinas da publicación para que a rapazada se encargue de darlles cor.

De seguido faise un repaso explicativo, a través de texto e imaxes, das actividades desenvolvidas nos obradoiros celebrados do 16 ao 20 de xullo de 2018 e do 21 de decembro de 2020 ao 8 de xaneiro deste ano, este último cun formato moito máis virtual condicionado pola covid.

A última parte do libro é unha reflexión da súa autora, a arquitecta Sandra González Álvarez, sobre a evolución de Carballo nos últimos tempos. “Penso que o traballo que se está facendo desde o Concello de Carballo, facendo renacer a vila pensando nos seus cidadáns, pon ó municipio na vangarda das vilas galegas, e para min, por conseguinte, na vangarda do urbanismo. Creo que Carballo é a vila do mañá”, conclúe a impulsora deste proxecto.