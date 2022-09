Pondrán fin a los baches con la mejora de accesos a Tarrío

El núcleo de Tarrío (parroquia de Bugallido) verá mejoradas sus infraestructuras dentro del plan para el rural aprobado por el Ayuntamiento de Ames. Y allí está previsto renovar las vías de acceso, además de dejarlas totalmente acondicionadas. Fue el tripartito, en junta de gobierno local, el que aprobó la licitación de este proyecto, con un presupuesto de 64.767 euros incluidos en el Plan Ames Progresa 2021-2023.

La actuación incluye mejoras a lo largo de más de un kilómetro de viario, repartidas en dos tramos de 350 y 710 metros, con anchuras de 4,30 y cinco metros, respectivamente. En estos dos tramos de aglomerado se repararán los baches con grava y tratamiento asfáltico, para aplicar luego una nueva capa de asfalto en caliente. Además, a lo largo de estos 1.060 metros limpiarán los márgenes.

Entre las especificidades, en el tramo de 710 metros que discurre entre aceras se llevará a cabo un fresado en varias zonas puntuales, con el fin de respetar la rasante actual de accesos y bordes. Las actuaciones terminarán finalmente con la señalización horizontal y vertical de la vía.

RECIENTES. La licitación de esta obra acompaña a otras mejoras recientes en infraestructuras similares en el rural, como las de los accesos a Eirapedriña, en la propia parroquia de Bugallido, por 162.708,24 euros; la carretera entre O Vilar y Quintáns, en la Ameixenda, con un presupuesto inicial de 125.073,25 euros, o el acceso al núcleo de Trasmonte, cuya licitación fue aprobada por 156.527 €.

Para el mandatario local de Ames y concejal de Obras e Servizos Básicos, Blas García, esta intervención responde a la “aposta que este Goberno fai polo rural amesán, no que se está traballando e mellorando en moitos núcleos, ademais doutros investimentos importantes como o alumeado led ou a mellora dos servizos. A través de ditas melloras tratamos de que os nosos núcleos sexan lugares atractivos para vivir. Ademais, avanzamos co Plan Ames Progresa, co que seguimos coas actuacións nas vías e infraestruturas do rural”, subrayaba.