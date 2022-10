Estudan na Pobra unha comunidade enerxética

A patronal da Pobra acolleu unha xuntanza con representantes do Concello e empresarios para presentar un proxecto de comunidade enerxética de ámbito local, dirixido a empresas, particulares e administración pública, mediante o cal investir en activos de xeración enerxética renovable cos que descarbonizar o consumo eléctrico no municipio e aumentar a independencia enerxética dos consumidores que se suman. O presidente da patronal, Manuel Tomé Arca, explicou dito plan xunto con dirixentes da firma Grupo Garlo e Luís Teira, do despacho de avogados especializado en proxectos enerxéticos Teira Avogados. Os asistentes decidiron profundizar no estudo de viabilidade económica do proxecto ca patronal como intermediaria.