Procesión, verbenas y Feira do Polbo en la fiesta del Corpus Christi de Arca

maría rendueles

O Pino

La parroquia de Arca, en el concello de O Pino, celebra este fin de semana las fiestas del Corpus Christi con una variada gama de actividades que tendrán lugar desde el viernes 17 de junio hasta el domingo 19. Los actos religiosos, la música y la tradicional pulpada no faltan este año en el programa de la fiesta, que recupera la normalidad tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia.

La fiesta del Corpus Christi de Arca se abrirá a las 20.30 del viernes con la popular Feira do Polbo, que dará paso a las 23.00 horas a una gran verbena que estará amenizada por las orquestas Finisterre y Fania Blanco Show.

Ya el sábado 18, a las 09.00 horas, habrá bombas de palenque y, una hora más tarde, saldrá el pasacalles de la Banda de Música de Arca.

A las 12.30 horas se oficiará la misa solemne, cantada por el Coro de Arca. Finalizado el oficio religioso, dará comienzo el baile del mediodía, a cargo de un grupo musical.

Por la tarde, a las 17.00 horas, será el momento de los más pequeños del municipio, que podrán disfrutar con la Festa do Neno, en la que habrá atracciones y una fiesta de la espuma y que tendrán lugar, como las actuaciones, en el campo de la fiesta.

Llegada la noche del sábado las orquestas Olympus y La Ola ADN amenizarán la gran verbena programada.

DÍA GRANDE. Ya el día grande de los festejos, el domingo 19, a las nueve de la mañana, habrá la tradicional salva de 21 bombas de palenque que anuncia el inicio de la fiesta.

Para las 10.00 horas está prevista la salida del pasacalles, que estará a cargo de la Banda de Música de Arca.

Los oficios religiosos se iniciarán a las 12.00 horas, cuando todos los presentes podrán participar en la tradicional procesión desde la zona de O Pedrouzo hasta la iglesia de la localidad. Una vez en el templo, se oficiará la misa solemne, cantada también en esta ocasión por el Coro de Arca.

A continuación tendrá lugar el baile del mediodía, amenizado por un grupo musical y, a partir de las 20.00 horas, las bandas de música Cultural de Teo y de Arca ofrecerán un concierto en el campo de la fiesta que pondrá el broche al Corpus 2022.

COMISIóN. Este año la comisión de fiestas del Corpus de Arca está formada por Nerea Lodeiros y Fátima Regueiro. “Cremos que este é ano de volver a festexar, de xuntarse cos amigos e a familia na festa do noso pobo”, explican las organizadoras, quienes se dirigieron a los vecinos y vecinas de O Pino para invitarles a participar activamente en los festejos. “Agardamos que o noso traballo sexa do voso agrado e que poidamos seguir contanto co voso apoio”, dicen.