Queixas da veciñanza pola mala xestión da recollida de residuos

Ames. A campaña de reactivación comercial lanzada pola concellería de Promoción Económica adíase, por motivos descoñecidos, até o 15 de setembro e prolóngase ata o mesmo día do mes de novembro.

O Concello, que investiu 92.000 euros en axudas directas ao comercio local, busca con esta campaña incentivar as compras nos establecementos comerciais do municipio nesta segunda fase do programa, á que se adheriron 207 establecementos da localidade e que esperan que con este plan de promoción económica se revitalice o consumo local e se xere un impulso que axude aos traballadores amesáns a volver a unha relativa normalidade despois de todo o sufrido ó longo da pandemia.

Así pois, calquera persoa, residente ou non no concello de Ames, pode adquirir os bonos que se porán á venda a partir do mesmo día 15 de setembro en Bertamiráns e no Milladoiro. Tan só presentando o DNI que o acredite como maior de 18 anos terase acceso directo a este tipo de axudas, das cales existen dúas modalidades. Coa primeria delas, por valor de 50 euros, do valor total da tarxeta o Concello de Ames achegará 20 euros e a persoa beneficiaria achegará 30 euros. Coa segunda, de 100 euros, a administración local proporcionará 40 euros e o beneficiario os 60 euros restantes.

A modo de resumo do funcionamento, o bono Reactiva Ames é unha tarxeta prepago a través da cal o Concello porá ao dispor das persoas beneficiarias unha axuda igual ao 40 por cento do valor da mesma.

Nesta segunda fase da campaña porá a dispor dos beneficiarios, a través da entidade colaboradora, un total de 2.800 tarxetas que funcionarán como unha tarxeta Visa prepago, con banda magnética, sen chip nin PIN e que para a tranquilidade de todas as persoas usuarias ou interesadas serán anónimas. É dicir: non se saberá ningún dato da persoa que leve a cabo o seu usufructo, garantindo de modo completo a seguridade dos beneficiarios e beneficiarias da devandita campaña.