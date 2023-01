Reforma integral en verano para renovar el colegio de A Baña

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitó el colegio CPI de San Vicenzo (A Baña) donde anunció la licitación de las obras de rehabilitación integral de este centro por 1.161.179 €, a ejecutar entre la primavera y verano.

Así lo aseguraba en un recorrido por el centro barcalés en el que estuvo acompañado por el regidor, Andrés García; el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor; el jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana; el primer teniente de alcalde, César Ramos, y personal.

Como explicó, entre las actuaciones previstas se incluyen trabajos en las cubiertas y fachadas para mejorar la impermeabilización de la estructura, así como nuevas tareas de carpintería exterior.

También se actuará en los acabados interiores y en las instalaciones; en concreto, en los aseos, en la instalación eléctrica y en la iluminación. Por último, está prevista la renovación de un total de 121 ventanas y 300 luminarias.

“Queremos renovar e acondicionar o colexio adaptándonos ás novas necesidades do alumnado e profesorado e seguindo as pautas do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica co que, cun investimento de 191 millóns de euros, estamos facendo máis confortables e sustentables os centros escolares galegos”, explicó el conselleiro. La previsión inicial es adjudicar las obras en tres meses e iniciar los trabajos lo antes posible, teniendo en cuenta que el grueso de las actuaciones está previsto para el verano.

SERVICIO. El colegio CPI de San Vicenzo (que actualmente da servicio a unas 200 personas, entre alumnado y personal docente y no docente) se sitúa en una parcela cerrada de más de 10.000 m2 y cuenta con varias edificaciones: edificio de Educación Secundaria, que incluye la casa del conserje; edificio de Educación Primaria conectado al anterior por una pasarela; inmueble para Educación Infantil anexo al de Primaria; una pista descubierta y pabellón polideportivo. Las obras previstas se realizarán en los edificios de Educación Primaria e Infantil, por ser los más antiguos y los que más deterioro presentan.

El titular de Educación destacó que esta rehabilitación se suma a las actuaciones de la Xunta en este colegio en los últimos años, en los que se contribuyó a solucionar problemas ocasionados en la cubierta, así como el acondicionamiento del aseo para alumnado con necesidades especiales y arreglos en el área del comedor, entre otras.