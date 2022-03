Regresará la Semana Santa a Noia con una nueva procesión

La recuperación de la vida como solía ser antes de la pandemia del covid también traerá consigo el regreso de las celebraciones religiosas por Semana Santa. Así, tres años después, las calles de la localidad noiesa volverán a llenarse de fe, devoción, cultura e historia.

“A Semana Santa de Noia é moi antiga; remóntase a 1752. Move moita xente (hai cuatro confrarías e cada unha ten uns 300 cofrades), e non só polo factor relixioso e espiritual, senón tamén o compoñente social, cultural e económico para a vila”, explicó José Ortoño Fuentes, párroco de San Martiño de Noia.

Los preparativos, según indicó, ya están muy avanzos y el programa incluirá las novedades que habían preparado en 2020, pero que la crisis sanitaria obligó a cancelar.

De hecho, la imagen que ilustrará el cartel que promocionará los actos será la realizada por María Uxía Gandarela Fabeiro, ganadora del concurso convocado por las cofradías del municipio hace dos años.

Como siempre, los actos empezarán en la tarde del viernes 8 de abril, a las 20.00 horas, con la misa solemne y la procesión de la Virgen de los Dolores. La siguiente cita se fijó en la mañana del Domingo de Ramos, en la que se celebrará el tradicional desfile de la Borriquita (12.00 h.); la bendición de los ramos será en la Praza do Tapal, “máis ampla que na que se viña facendo”.

Ya por la tarde, saldrá el del Ecce Homo (17.45) seguido de la lectura del pregón, a cargo del profesor y oftalmólogo José María Fandiño Fernández, en la iglesia de San Martiño. “Aínda que non é noiés de nacemento, si ten moita vinculación ca vila”, apuntó de él el párroco José Ortoño.

Para el Miércoles Santo se fijó la nueva procesión, que estará presidida por el Cristo de la Misericordia (21.30 horas). “Non puido saír en 2020. Aquí en Noia no século XIV había unha confraría de clérigos, que eran os sacerdotes que estaban adscritos á parroquia de San Martiño. E cada venres de Cuaresma cantaban o salmo 51, Miserere, que compuxo o Rei David, diante do Cristo. E entón chamáronlle o Cristo Miserere, na cultura popular. Ese Cristo é o que sairá en procesión”, comentó.

Ya el Jueves Santo volverá a salir a la calle la procesión de las carracas (20.00). El Viernes Santo por la mañana O Curro acogerá de nuevo el Santo Encuentro (10.30 horas), mientras que por la tarde será el Desenclavo (20.00), una representación que se recuperó en el año 2017 después de estar más de medio siglo en el olvido.

Los actos llegarán a su fin el Domingo de Pascua con el desfile procesional de Jesús Resucitado (11.00), que partirá de la capilla de San Bernardo hasta la iglesia parroquial de San Martiño haciendo varias paradas para encontrarse con la Virgen, con San Juan y con María Magdalena.

En 2018 se compone una nueva cofradía, la del Resucitado, sumando este paso al programa de la Semana Santa de Noia. En el encuentro participan las cuatro cofradías, “e ao chegar a San Martiño haberá misa solemne de Pascua, chámanlle a Misa dos Padriños; este ano haberá seis bautizos”, apuntó al respecto José Ortoño.

“Estas escenas da vida de Cristo, da Paixón, son temas que nos fan pensar a todos, aínda que á hora de participar esteamos un pouco expectantes. Sen embargo, no noso interior sempre removen os nosos sentimentos cristiáns. Para moita xente a Semana Santa revive o sentimento cristián e está moi apegada a estas tradicións; non en balde a nosa é de mediados do século XVIII”, afirmó asimismo el párroco.

Todas las procesiones contarán con el acompañamiento de la Banda Cultural Vila de Noia.