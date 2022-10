Rianxo agota el polígono tras comprar Jealsa siete parcelas

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), sociedad estatal dependiente del Ministerio de Transportes a través de Sepes, ha agotado completamente el suelo disponible en el parque industrial de Té, en Rianxo, tras cerrar con la empresa conservera Jealsa, de Boiro, la reserva de las siete parcelas que quedaban libres y que suman 28.191 m2.

Se trata de una de las operaciones más importantes cerradas en los últimos años en la comarca del Barbanza y permitirá sumar a la histórica conservera a un parque empresarial que se convertirá a corto plazo en un referente en empleo y dinamismo económico en Galicia.

La directora de Relaciones Institucionales de Jealsa, Margarita Hermo, destacó que “esta operación reflicte, unha vez máis, a aposta que dende Jealsa vimos realizando pola comarca do Barbanza, xerando emprego e desenvolvemento económico. Rianxeira estará máis que nunca vencellada a Rianxo, un concello co que compartimos veciñanza e co que sempre tivemos unha especial relación”. Hermo dijo que “próximamente” se iniciarán las obras en las parcelas adquiridas en el polígono de Té, pero no quiso adelantar detalles del proyecto que Jealsa pretende llevar a cabo en ellas y del que “se informará en su momento”, señaló.

Por su parte, la gerente de SEA, Beatriz Sestayo, incidió en la rápida implantación de empresas que se logró en el recinto empresarial rianxeiro, que pasó de una ocupación del 20 % en el año 2019 a agotar el suelo disponible.

“NOTICIA HISTÓRICA”. Tras destacar la importancia de la “histórica noticia” del agotamiento del suelo industrial en el polígono de Té, Sestayo invitó al alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, a estudiar la disponibilidad de nuevos terrenos para evaluar la posibilidad de desarrollar una segunda fase del área empresarial, ante la demanda existente y el agotamiento del suelo disponible.

“Dende o público, dende a colaboración institucional, fixemos o que tiñamos que facer: ser proactivos, non agardar que a xente se interese, senón explicar e buscar fórmulas para o asentamento de empresas, algo fundamental para a creación de emprego e o asentamento de poboación”, dijo la gerente de SEA.

El regidor rianxeiro agradeció el trabajo desarrollado desde SEA, “que supón un salto cualitativo na industria e no emprego deste concello pola instalación de importantes e grandes empresas, tanto no eido económico como no laboral, con sectores moi vinculados á pesca e á conserva”.

Este mismo año, SEA adjudicó también a la empresa acuícola Stolt Sea Farm, que no estaba ubicada en la zona, seis parcelas por un importe de 2,9 millones de euros.

En el parque de Té ya comenzaron las obras de la planta de Conservas Cerqueira y se instalan empresas como Cortizo, Transagonza, Mar da Pobra, Metales Taragoña, Proafer, Renobat, Grúas Orbutráns o Potel Torres. El polígono tiene una superficie bruta de 317.728 m2 y neta de 201.864 m².

VEINTITRÉS SOCIEDADES. En cuanto a Jealsa, es una empresa familiar fundada en 1958 por Jesús Alonso Fernández. Dedicada a la fabricación y comercialización de conservas de pescados y mariscos, en estos más de 60 años de historia han sido muchos los logros alcanzados por la compañía. Gracias a la innovación y a la apuesta por la diversificación, Jealsa es uno de los principales productores a nivel mundial.

Está integrada por veintitrés sociedades divididas en cuatro áreas de actividad: alimentación, pet food, pesca y servicios y valorización.