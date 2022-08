Ribeira enfila al fin la variante que trazó en el PXOM hace veinte años

Ribeira está ya mucho más cerca de materializar el ansiado proyecto de la variante que rodeará la ciudad desde Xarás hasta O Touro a lo largo de 3,1 kilómetros, conectando la autovía del Barbanza con el litoral y reduciendo en un 50 % el tiempo de recorrido, al circunvalar el núcleo urbano liberándolo de tráfico y facilitando el acceso a la zona sur.

Era el gran paso previo a la licitación de las obras, y lo dio el Consello da Xunta al aprobar este jueves el proceso de información pública, el proyecto del trazado y el estudio de impacto ambiental.

El alcalde, Manuel Ruiz, destacó este nuevo e importante “paso adiante” para la ejecución de una infraestructura que considera “estratéxica para o noso municipio e que xa estaba prevista en 2002 a través do PXOM”.

“A variante vai mellorar moito a mobilidade, pois ofrecerá novos accesos a unha parte importante da nosa cidade, sen ter que entrar pola rúa Lepanto, e ademais vai dar a posibilidade de desenvolver o barrio de Abesadas”, explicó al respecto el regidor.

Asimismo, Ruiz valora positivamente “que a Xunta tivera en conta varias alegacións do Concello, como a ubicación dun viaduto en lugar dun muro de contención ao seu paso por Cruxeiras, e o cambio de ubicación dunha das rotondas previstas, que pasa da rúa Mariño de Rivera á rúa Amaneiro, o que pensamos que supón unha mellor conexión e que vai dar máis fluidez na entrada e saída de vehículos a Ribeira”, indicó.

Menos entusiasmo suscita este proyecto, tal y como está diseñado, entre algunos grupos de la oposición y entre la plataforma de vecinos afectados por esta actuación.

El líder del PBBI, Vicente Mariño, dijo que “la Xunta cumplió el expediente con la información pública, pero hizo caso omiso de las reivindicaciones de los afectados”.

Por su parte, el BNG volvió a demandar “o cumprimento dos acordos plenarios acadados e que se faga un estudo sobre un trazado alternativo máis económico e con menor afección social e ambiental”.

Al igual que el PBBI, el Bloque criticó “a estratexia do Goberno galego por aprobar o proxecto no mes de agosto, demostrando que desexa evitar que a xente se entere e proteste”. Además, los nacionalistas acusan al alcalde de “pospoñer a realización do estudo comparativo para darlle marxe á Xunta a aprobar o trazado actual”. En este sentido, los nacionalistas consideran que “Ruiz está incumprindo varios acordos ao excluír, deliberadamente, o trazado proposto polo BNG para facer a circunvalación mellorando o vial Xarás-Frións”.

El PSOE dice no tener “datos definitivos nin definitorios do trazado para poder facer unha valoración precisa”.

La formación Suma Ribeira no se pronunció todavía.