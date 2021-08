Riesgo extremo de incendio en A Maía con matorral sin cortar

La perspectiva de los vecinos de Ames es distinta a la de las administraciones, y en el caso de la familia de Ventosa cuya vivienda está totalmente rodeada de matorrales comienzan a saltar las alarmas: “Aquí sigue todo igual, y desde casa ya vemos el primer incendio”, posiblemente el bañés de Fiopáns o el de Dubra. Por su parte, en la urbanización As Mimosas alertan de una finca “totalmente a monte” por la que pasan tubos del gas (referencia catastral 15002A515015580000BJ).

Así las cosas, el primer caso propiciaba la reacción de la Consellería de Medio Rural, que se dirigía a este diario para subrayar que, en caso de que los titulares de parcelas limítrofes con inmuebles no hayan desbrozado antes de junio, debería ser el Ayuntamiento de Ames el que mueva ficha. La noticia, además, no es nueva, y cada año desde 2006, cuando se vieron en serio riesgo con las llamas rodeando su inmueble, reclaman sin demasiado éxito que la Xunta o el Ayuntamiento obliguen a adecentar el perímetro habitado a los titulares de las fincas, algo que algún año no cumplieron hasta entrado el mes de diciembre.

“¿Por qué, conociendo la titularidad de las propiedades y habiendo sido ya denunciadas, no se hace un control?”, clamaban los afectados de Ventosa, reproduciendo el sentir de muchos convecinos. A su vez, los afectados de la urbanización As Mimosas se quejan de que el Ejecutivo autonómico les remite al municipal por esta cuestión, “pero no nos hacen ningún caso”, lamentaban.

Anteriormente habían surgido casos similares en el entorno de Bertamiráns, entre la localidad y Cantalarrana, con terrenos totalmente repletos de maleza. Entonces había sido el propio regidor –en aquel momento era Miñones– el que admitía la existencia de dificultades para obligar a los dueños (en ese caso, un banco), ya que recurrían por sistema. De cualquier modo, y si las fincas deberían estar despejadas a 31 de mayo, no se entiende demasiado que sigan igual tres meses después.