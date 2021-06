Ruta peatonal y señalización para las Torres del Oeste en Catoira

El año pasado no pudo ser, pero Catoira este año apuesta por volver poco a poco a la normalidad y celebrará en agosto su popular Romaría Vikinga, que este año, según explicó el alcalde, Alberto García, “terá menos vikingos, pero máis barcos”. Es precisamente esta fiesta la que devuelve todos los años el protagonismo a las Torres do Oeste y este año no va a faltar. “Imos intentar facer case todo o que ía no programa, menos a cea”, aunque las naves que remontarán el Ulla para atacar las Torres de Oeste vendrán con la tripulación menguada. Pero para compensar esto, el alcalde avanza que la flota será la más grande que se recuerda desde el inicio de la fiesta: 6 barcos enemigos rodearán el recinto de As Torres para intentar forzar su paso hacia Santiago. En tierra les esperará un ejército dispuesto a frenar su avance.