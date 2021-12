Santa Comba busca despertar el interés por las tecnologías

Santa Comba será la única localidad gallega y una de las tres españolas, junto con Ribera de Arriba (Asturias) y la ciudad de Alicante, en las que se desarrolle el proyecto L@bs40pps, impulsado por la ONG Ayuda en Acción con el apoyo de Globalvia y que pretende despertar el interés por la tecnología, reducir las brechas digitales y de género y, al mismo tiempo, favorecer su permanencia en el sistema educativo de la adolescencia rural.

En el marco de este proyecto, permanecerán activos este curso escolar los laboratorios rurales de oportunidades XallaS L@b (en Santa Comba), RiberA L@b (en Ribera de Arriba, Asturias) y el urbano AlacanT L@b (en Alicante). Estos espacios formativos se desarrollan en horario escolar y extraescolar para alumnado de entre 11 y 20 años. Durante sus sesiones, los participantes experimentarán con diferentes tecnologías como la impresión 3D, robótica, programación o diseño web y gráfico, entre otras. A partir de los aprendizajes adquiridos, diseñarán proyectos sociales con base tecnológica, con el fin de ofrecer soluciones a las necesidades que identifiquen en su entorno.

Dentro de este acuerdo de colaboración, la ONG también proporcionará becas de alimentación y almuerzos saludables para garantizar la alimentación adecuada de alumnado en situación de vulnerabilidad de la capital del Xallas, Alicante y Ribera de Arriba. Se calcula que en 2019 en Europa hubo 900.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico que no se pudieron cubrir por falta de personal cualificado. Sin embargo, el acceso a este tipo de formación, no está al alcance de todo el alumnado, especialmente el que vive en áreas rurales que cuenta con una menor oferta formativa en materias STEM -acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics-.

“Se calcula que en los próximos años en España se crearán más de un millón de empleos digitales. Por ello, la adquisición de competencias tecnológicas es, a día de hoy, imprescindible para nuestra juventud no solo a nivel laboral, sino también personal. Brindar este tipo de oportunidades formativas en territorios rurales, donde no suele haber tanta oferta como en las ciudades, es fundamental para garantizar la equidad educativa a nuestros jóvenes, romper la brecha digital y que descubran las grandes posibilidades de desarrollo que las STEM ofrecen al ámbito rural”, destaca Beatriz Varela, delegada de Ayuda en Acción en Galicia.

Para la puesta en marcha del proyecto, Ayuda en Acción ha contado con el apoyo de la empresa Globalvia. “Para nosotros la diversidad, la integración y la educación de calidad son pilares estratégicos de nuestro compromiso con los colectivos más vulnerables de la sociedad. A través de este proyecto transversal materializamos este compromiso gracias a mejorar la vida y la educación de niños y adolescentes que tanto lo necesitan dando un paso más en nuestro camino para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, educación de calidad, igualdad de género y reducción de las desigualdades”, indica Belén Castro Giménez, directora de Recursos Humanos, Comunicación y RSC de Globalvia.