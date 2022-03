Santa Irene inauguró sus olimpiadas más solidarias

Unidos por la emoción que supone participar en una competición deportiva, y más si su fin es solidario, los 180 alumnos del colegio Santa Irene de Porto do Son dieron por inaugurada este lunes la semana de las olimpiadas inclusivas, que se prolongarán hasta el día 11.

Esta iniciativa, impulsada por la ANPA O Campo, “nace dunha promesa de axudar e da necesidade de recaudar fondos para a investigación”, indicaron desde el colectivo. Esta será su primera edición, pero ya adelantan que han llegado para quedarse. Y, como no podía ser de otro modo, la asociación beneficiaria será GaliciAme.

Se trata de una entidad sin ánimo de lucro “que traballa por e para a atrofia muscular espinal (AME), enfermidade que padece Tiago, compañeiro dos nosos nenos/as e alumno do centro”, señalaron desde la ANPA del Santa Irene.

Él fue el encargado de portar la antorcha olímpica, dando el pistoletazo de salida a una semana de deporte inclusivo, porque las modalidades deportivas serán adaptadas a niños con discapacidad (utilizando sillas de ruedas y balones con cascabeles), y solidario, porque serán los pequeños los encargados de buscar patrocinadores que se impliquen en sus esfuerzos, como por ejemplo familiares o amigos.

Las jornadas deportivas, en las que participa el alumnado de Infantil y Primaria del centro, se desenvolverán en las horas de Psicomotricidad y Educación Física respectivamente, para mantener las aulas burbuja y cumplir el protocolo covid.

Estas actividades permitirán a los chavales “poñerse no lugar do outro e que valoren os recursos: porqué se poñen as ramplas, porqué deben ceder o paso ou deixar o ascensor para aqueles que o necesitan”, explicó la misma fuente.

Además, las olimpiadas del CEIP Santa Irene permitirán a muchos sonenses mostrar su vena más solidaria, poniendo su grano de arena para una buena causa.

Goalball, un partido de basket o circuitos en silla de ruedas serán algunas de las pruebas que los chiquillos deberán superar con éxito para alcanzar una buena puntuación y, consecuentemente, una buena recaudación para darle más fuerza a la causa de GaliciAme y a su lucha contra esta rara enfermedad, la AME. Es fundamental investigar en favor de un tratamiento eficaz contra esta dolencia que condena a quienes la sufren a una silla de ruedas. Un pequeño esfuerzo que representa mucho para esta causa.