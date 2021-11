Transportes mejorará el firme de la N-547 en Arzúa y Melide

La subdelegada del Gobierno, junto con el alcalde y la primera teniente de alcalde, visitó las obras de rehabilitación y conversión de la antigua Casa de Correos de Arzúa, situada en la rúa de As Dores, en un edificio de uso público destinado a actividades culturales. “Trátase dunha obra do Ministerio de Transportes dentro do programa de intervencións de mellora do Camiño Francés. Os labores de rehabilitación comezaron a finais do pasado ano e contan cun orzamento de 561.404,80 euros, aos que hai que engadir outros 65.000 correspondentes á realización do proxecto”, recordó Rivas.

El proyecto contempla la recuperación de la construcción original, eliminando los añadidos posteriores y adaptando el edificio a la normativa vigente y a su nuevo uso como centro cultural, con actividades relacionadas con el Camino de Santiago.