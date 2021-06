Treinta y dos socorristas velan por la seguridad en las playas de Carballo

CARBALLO. Ya llega el verano. Carballo puso en funcionamiento el equipo de salvamento en las playas, con un grupo de 32 socorristas que trabajarán durante los próximos tres meses en el territorio bergantiñán. Este ayuntamiento tiene tres playas en las que ondean banderas azules. Baldaio-As Saíñas, Pedra do Sal y Razo siguen renovando el distintivo y destacando por sus condiciones naturales y sus servicios. Además, es el único municipio de la Costa da Morte que cuenta con certificados ISO-14001 y EMAS, que valora los cuidados, la prevención contra la contaminación y la posibilidad de que los usuarios puedan presentar reclamaciones. La actividad de los socorristas supone el pistoletazo de salida a la temporada de visitas a los arenales. En total, hay cinco zonas de baño, cuyas aguas han sido clasificadas como “excelentes” por las autoridades sanitarias autonómicas. Las playas de Razo y Baldaio cuentan además con otro atractivo: el de ser un espacio privilegiado para la práctica de surf. De hecho, alumnos de cinco centros educativos carballeses participan en la iniciativa Aprende a través do surfing, promovida por la Federación Española de Surf y el colectivo Surf and Clean, con la colaboración del Concello y de la Diputación. X. M. L.