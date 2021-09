Un servicio de atención temprana anticipará trastornos en la infancia

La concejalía de Benestar Social e Promoción da Saúde de Ames pondrá en marcha este otoño el Servizo de Atención Temperá, un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a su familia y a su entorno con la idea de responder lo antes posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los pequeños con trastornos en el desarrollo de su autonomía personal e inclusión social. Y se hará de forma compartida con el servicio que ya funciona en Teo.

Se trata de una intervención biopsicosocial que favorece la adquisición o la recuperación de funciones y de habilidades personales y sociales para la mejora de la autonomía, de la convivencia familiar y de la inclusión social. Al respecto, la concejala Luísa Feijóo apuntaba que “a creación deste servizo supón un paso máis dentro da aposta deste Concello polas políticas sociais de calidade e baseadas no benestar social, a inclusión e a promoción da saúde mediante unha atención directa e de proximidade”.

También añadía que “dentro desta atención directa, a administración local é a que mellor coñece as necesidades da súa poboación, e dado o peso específico da franxa de idade infantil no noso concello, 2.085 nenos/as, cremos que é moi necesaria e beneficiosa a creación deste servizo, dando así resposta á demanda de atención dos trastornos do desenvolvemento da autonomía persoal de nenos e nenas de 0 a 6 anos e as súas familias; necesidades que inflúen directamente na súa inclusión social e convivencia familiar. Contamos con poder comezar a prestar o servizo dende o día un de novembro”, reseñaba al respecto.

Entre los últimos municipios que han decidido contar con un servicio de este tipo figuran los de A Laracha, donde empezó a funcionar en agosto, y Xallas, desde 2018.