Veintiséis atracciones de feria tomarán Ribeira nueve días, y Boiro recibe a Los Secretos

El mes de agosto tiene ya los días contados y, con él, también las vacaciones de verano para la gran mayoría. Pero en la comarca del Barbanza quedan aún algunos cartuchos por quemar antes de que septiembre y la vuelta al cole y al trabajo se abran paso.

En Ribeira empezarán a instalarse hoy en el Paseo del Malecón un total de veintiséis atracciones de feria, todas ellas pertenecientes a industriales del sector afincados en el municipio, conforme al compromiso adquirido por el gobierno local con este colectivo a fin de ayudarles a sobrellevar los efectos económicos de la actual pandemia.

Estarán operativas a partir de este domingo 29 y hasta el lunes 6 de septiembre (en esta última jornada, con descuentos especiales).

Y en la zona portuaria de Palmeira se celebra este fin de semana la séptima edición de la Festa do Polbo, a partir del mediodía de este sábado, con sesión vermú amenizada por la charanga Os Santiaguiños de Padrón (igual que el domingo). El pregón será a las ocho de la tarde y correrá a cargo del magistrado del Tribunal Supremo José Alberto Fernández Rodera.

Antes y después de esta intervención actuará la cantante Thais Suki, y a partir de las 21.30 horas será el turno de Os Bugis, en el marco del programa de las Rúas Musicais.

En cuanto a la jornada dominical, a las 21.00 será la gala Camiño das Estrelas, que tanto éxito tuvo el pasado verano en Aguiño y que en esta ocasión contará con las actuaciones de As Voces do Camiño (entre ellas la de la ribeirense Ana Paz), la acróbata Juliette, el mago David Maestro y los bailarines de Grow As Ohana. La entrada es libre hasta completar el aforo.

FERIA ECOLÓGICA. En Boiro, este sábado por la mañana, en la Praza da Terceira Idade, se celebrará la Feira Ecolóxica de Saberes e Sabores, con puestos de productos de proximidad y artesanía y concierto de la Banda de Música Unión de Lantaño a las 11.00 horas y teatro para público infantil con Iseo a Moura a las 13.00 horas. A las 21.00, en la Praza de A Boqueira de A Negral, tendrá lugar el concierto del grupo Los Secretos y, a la medianoche, la playa de Barraña será el escenario de una espectacular sesión de fuegos artificiales.

En el municipio de Rianxo, el domingo a las 21.00 h., en el exterior del CEIP Castelao, el concierto de la Banda da Escola de Música de Rianxo cierra el Ciclo de Bandas.

PRODUCCIÓN MUSICAL. Y A Pobra será escenario este sábado 28 de una serie de talleres dirigidos a la juventud. Bajo el título de Final Lap 21, los obradoiros se llevarán a cabo en la Praza Alcalde Segundo Durán. La oferta consta de actividades de producción musical a cargo de Royce Rolo (de 11.30 a 13.00 horas) y de Iaghost (de 16.30 a 19.00 horas); DJing con G. Rich (de 16.30 a 19.00 horas); y graffiti de la mano de Rome & Mr. Ets (de 11.30 a 13.00 y de 16.30 a 19.00 horas).

Por otra parte, la programación del Final Lap 21 también incluye el coloquio As mulleres na cultura urbana, a las 13.00 horas, dirigido por Marcia Vázquez, así como Boxes Club, en horario de 11.00 a 22.00, con Abelo Valis, Shawty, Baby Romeo y Kaixo.

Todas las actividades programadas son gratis y las plazas se cubrirán por orden de llegada hasta cubrir el aforo.

