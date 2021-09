Vuelta al trabajo de los 1.500 mariscadores de la ría noiesa

El patrón mayor de la cofradía de Noia, Santiago Cruz, hizo una valoración positiva de la primera jornada de trabajo. “A xente está contenta de volver ao mar. Os traballadores colleron o tope de berberecho de sobra porque hai moito, e ameixa hai menos, hai quen colleu o tope da xapónica –que es la que más abunda de las tres variantes– e hai quen non; algúns tamén capturaron unha pouca fina e babosa, os de a flote máis ben. Ameixa hai pouca pero berberecho hai bastante máis ca o ano pasado”, puntualizó el dirigente de la entidad marinera.

En cuanto al descenso de los niveles de toxina, Cruz espera que les deje trabajar de aquí en adelante. “A ver se non vén máis. Aínda está aí na ría, baixou un pouco nas augas e no fitoplancton... pero bueno, continúa aí, polo que hai que facer análises seguido e punto”. De hecho, este miércoles a primera hora de la mañana la cofradía noiesa remitirá nuevas muestras tanto al laboratorio privado como al Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).

“A toxina sabemos que está aí: hai menos ca antes, pero hai, e hai que facer análises, cantos máis mellor para que non nos sorprenda”, reiteró el patrónmayor, al tiempo que avanzó que esta campaña “pode ser como o ano pasado ou incluso mellor, sempre e cando as riadas e as toxinas non nos invadan”.