Vuelve a lucir en Teo como hace 350 años el Cruceiro de Agoso

Aunque el Concello de Teo y el grueso de sus vecinos en la parroquia de Oza conocían desde hace días que ya ha vuelto a su base el Cruceiro de Agoso, destrozado por la caída de un árbol durante un temporal en 2016, la mayoría de los amantes del arte ignoraban tal circunstancia. La noticia salía a la luz tras retrasar la administración local la reinauguración del monumento –fechado en el año 1670 y restaurado por Árbore Arqueoloxía e Restauración– a fecha aún por determinar.

Así lo confirmaban desde la concejalía de Cultura del municipio y también los técnicos de la empresa contratada para recolocar las múltiples piezas en que quedó desperdigada la cruz, capitel y parte de su fuste, divulgando que “por fin podemos dicir que está xa no seu sitio, onde sempre debeu estar”. Por su parte, Marcos Escudero, el escultor que asumió buena parte de los trabajos, aportaba que pudo aprender “moitas cousas do que é este oficio hoxe en día e do que foi naqueles tempos” durante las labores de rehabilitación de esta auténtica genialidad artística local.

Gravemente dañado por un temporal en enero de 2016, el cruceiro consta en el Arquivo Municipal de Teo, y conforma junto a otros 10.000 elementos de este tipo el acervo gallego de este tipo de cruces que introdujo el catolicismo, muy ligadas a la cristianización de confluencias de caminos y lugares de culto pagano. Incluye la clásica imagen de Cristo en la cruz por un lado y a la Virgen por el otro, estando emplazado en el campo de la fiesta.

No se trata, sin embargo, del elemento de este tipo más antiguo de Teo. Hay que recordar que en Rúa de Francos se conserva uno de los más interesantes y con más solera, datado en el siglo XIV y señalaba la antigua vía de peregrinación. Incluye una cruz gótica con el relieve de un Cristo crucificado levantado y apoyado sobre una piedra. En ambos laterales de la cruz hay una imagen de un peregrino. Asimismo, los grabados en el varal que tiene este cruceiro indican, presumiblemente, el enterramiento en el lugar de personas no fueron bautizadas.