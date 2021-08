Batacazo judicial para la Xunta que anula el certificado COVID en bares

La norma instaurada por la Xunta que hace obligatorio presentar un certificado COVID-19 para entrar en ciertos establecimientos hosteleros de la comunidad (los presentes en aquellos concellos en nivel máximo o alto de restricciones) no ha sido autorizada judicialmente y, por lo tanto, carece de vigencia: hasta la fecha, ningún documento es necesario.

Así lo avanzó este jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuyos magistrados indicaron en dos autos que el Gobierno autonómico solo les remitió la orden del 21 de julio para ser aprobada. En la misma únicamente constaban las medidas preventivas frente al virus, como la limitación de grupos sociales (seis en interiores y 10 en exteriores), algo a lo que dieron su visto bueno, según recogió la prensa entonces.

Sin embargo, conforme manifiestan los jueces, la orden del 22 de julio, que contenía el requerimiento de presentar el certificado COVID-19 en los locales de hostelería y restauración, no llegó nunca. “Este anómalo proceder por parte de la Xunta indujo a confusión”, explicaron en este sentido las mencionadas autoridades mediante un comunicado.

Al respecto, añadieron que en la resolución emitida la semana pasada en la que se denegó la cautelarísima demandada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para cancelar, sin escuchar los motivos del Ejecutivo gallego, la obligación de presentar este documento “no se hizo mención alguna a las razones que se exponen en los presentes autos al dar por sentado que las medidas cuya suspensión se instaba habían sido sometidas a previa autorización por el TSXG”.

En ese auto, publicado el pasado 6 de agosto, los jueces no avalaron el requerimiento impuesto por el Gobierno autonómico, sino que, dado que la tramitación de las cautelarísimas supone no dar traslado del recurso a la Xunta, el tribunal acordó que siguiese la tramitación del proceso como una “pieza ordinaria” de medidas cautelares, con el objetivo de “no hurtar a la administración la posibilidad de hacer alegaciones”.

Es decir, una vez que el Ejecutivo gallego tuviese la posibilidad de justificar la adopción de esta nueva norma (la obligatoriedad del certificado COVID-19 en bares y restaurantes) frente al recurso interpuesto por los hosteleros lucenses (en su intención de frenarla), el TSXG tomaría una decisión sobre su procedencia, autorizándola o denegándola consecuentemente.

EL RECURSO DE SANTIAGO. Por otro lado, en los dos autos notificados este jueves, en los que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo suspende el requerimiento de presentar el certificado COVID-19, rechaza también las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación Liberum y distintos locales afectados de Santiago para que se anulase dicha obligación.

Esto es así porque los magistrados entienden que la medida que instan suspender ya carece de vigencia en Galicia al no haber sido autorizada por el TSXG. Del mismo modo, según consta en la sentencia, contra los autos emitidos este jueves no cabe presentar recurso alguno y, además de a hostelería y restauración, hacen referencia al ocio nocturno.

“CHAPUZA” DE GOBIERNO. Tras el gran batacazo, las primeras reacciones no tardaron en caer del cielo y precisamente llovieron desde la oposición. “Los jueces dicen que Galicia tiene un gobierno de chapuza, que se salta los derechos fundamentales de la ciudadanía sin pedir autorización judicial”, apuntó Gonzalo Caballero, líder del PSdeG, tras conocer en profundidad la valoración publicada por el Alto Tribunal.

En declaraciones a los medios, el número uno de los socialistas gallegos instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a dejar “las vacaciones” y ponerse “a dar soluciones a los problemas de la ciudadanía gallega”. “Necesitamos un gobierno que no cree problemas, sino que los solucione, que no juegue con un sector como el de la hostelería, que lo está pasando tan mal”, dijo.

Dentro de la esfera política, también se mostró crítico Ramón Fernández, portavoz de industria del BNG, quien evidenció que los autos emitidos por el TSXG “vienen a dar la razón” tanto al sector damnificado como a su propio partido, que pedirá la convocatoria a la Diputación Permanente del Parlamento a fin de solicitar la comparecencia del mandatario gallego por lo que tildaron (otra vez) de “auténtica chapuza”.

El Bloque, que puso de manifiesto que el Gobierno autonómico sigue “en la más indignante improvisación, en la más indignante falta de sensibilidad, preocupación o empatía” con un grupo de negocios que “está siendo castigado como ningún otro” por las medidas contra la pandemia, mostró su “total apoyo” a este colectivo ante la “falta de medidas económicas” que reciben asimismo. “No puede ser que la Xunta de Feijóo cause más estragos que el propio virus”, denunció Rodríguez.

CELEBRACIÓN PERO PREOCUPACIÓN EN LA HOSTELERÍA. En el sector hostelero también se sucedieron las opiniones, siendo los compostelanos quienes primero reaccionaron tras mostrar su felicidad por los autos emitidos por el Alto Tribunal contra una medida que tacharon de “ilegal”, aun lamentando que la misma haya estado vigente durante tres semanas, concretamente desde el pasado 24 de julio.

No obstante, lejos de dejar pasar el “perjuicio incalculable” que, acusan, ha provocado dicha norma en restauración, alojamientos, proveedores, ocio nocturno, bares y demás locales, avanzaron que demandarán un plan de indemnizaciones al Ejecutivo Gallego para compensarlo.

Por su parte, el presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, reconoció “cierta satisfacción” ante la resolución judicial, pues “pedir el certificado era engorroso y complicado de cumplir”, aunque mostró su preocupación por el futuro que les espera.

“Nunca nos ha gustado la medida, aunque nuestra prioridad es seguir abiertos y ahora veremos qué pasa”, resaltó Ballesteros en sintonía con Cheché Real, presidente de la Asociación Provincial de Hosteleros de Lugo, quien sin embargo se mostró más tajante: “Lo único que nos preocupa es poder seguir abiertos, seguir trabajando. Y ahora cabe la posibilidad de que nos cierren”.

LA PRIMERA VEZ: “la xunta solicitará la ratificación del certificado covid”. Dicen que siempre hay primeras veces y esta lo fue: la de este jueves ha sido la única ocasión en la que el TSXG ha tumbado una medida antiCOVID instaurada por la Xunta. Es difícil de creer, al menos tras las sensaciones que Feijóo dejó en una entrevista concedida a Europa Press días antes de este asombrante veredicto.

“Nosotros hemos consultado con la Asesoría Xurídica y entendemos que la ley general de sanidad y, además, la ley de pandemias gallega, posibilitan que adoptemos esa decisión sin un amparo judicial previo”, explicó durante la misma, recalcando que era la vía más efectiva para que los locales (hostelería, restauración y ocio nocturno) en zonas de riesgo elevado pudieran seguir trabajando sin nuevos contratiempos.

El de Os Peares, quien además de reiterar que no tenía dudas jurídicas en cuanto a la obligación del documento para acceder a los establecimientos referidos, defendió que se analizase el uso del mecanismo para el conjunto estatal en la cumbre de presidentes de Salamanca, no se pronunció al respecto este jueves.

Sí lo hizo la Consellería de Sanidade por medio de un comunicado en el cual avanzó que solicitará al TSXG “a ratificación do requisito do certificado COVID para a entrada na hostelería nos niveis máis altos de restriccións”, algo que consideran que procede realizar cuanto antes para evitar dudas “en relación coa vixencia e eficacia destes certificados e fomentar así a seguridade xurídica”.

Indicando que dicha autorización podrá ser solicitada este viernes por la mañana para “obter o criterio do TSXG de xeito inmediato”, desde el departamento autonómico apuntaron que “a Xunta entendeu que as medidas en cuestión non afectan a dereitos fundamentais” y recordaron que “o seu empeño é garantir o libre exercicio destas actividades económicas, compatibilizándoo coa maior seguridade sanitaria posible”.

Finalmente, indicaron que el citado documento “permitiu a apertura dos interiores da hostelería e restauración en situacións en que antes estaban pechados” y señalaron que la imposición del certificado COVID-19 se basa en el artículo 38.1, “Medidas preventivas en materia de saúde pública”, de la Lei de Saúde Pública.